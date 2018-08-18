Emine Zeybek kimdir? AK Parti MKYK listesi Emine Zeybek MKYK üyesi

Emine Zeybek kimdir? AK Parti yeni MKYK üyesi olan Emine Zeybek nereli? Emine Zeybek nerede görev yaptı? AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ni yaptı. AK Parti kongresinde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri de belirlendi. Emine Zeybek AK Parti MKYK listesine giren isim oldu.

Emine Zeybek Kimdir?Ak Parti’de il yönetim kurulu üyeliği ve ardından da İl Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini yürüten, teşkilatın sevilen ismi Emine Zeybek, 2009 ve 2014 yerel seçimlerde Ak Parti’den İzmit Belediyesi Meclis Üyesi seçilmişti. Büyükşehir Meclisi’ne de giden Zeybek, meclislerde ki komisyonlarda da önemli görevler üstlendi. Aynı zamanda MÜSİAD Kocaeli Kadın Çalışma Grubu Başkanı da olan Avukat Emine Zeybek, belediyedeki ve parti teşkilatındaki tüm görevlerinden istifa edip, milletvekili aday adayı oldu. Emine Zeybek AK Parti 27. dönem Kocaeli 7. sıra milletvekili olarak Meclis'e girdi.

İşte yeni MKYK'da yer alan isimler: