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Yargı kimlere emanet... Emine Şahin’i tutuklayan hakim 'homo' çıktı!

"Atatürk İlah Değildir" dediği için üniversite öğrencisi Emine Şahin'i tutuklayan Hakim Kadir T. hakkında erkek korumalarıyla sapkın ilişkisinin olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Eşcinsel ilişki müptelası olduğu öne sürülen Kadir T. hakkında söz konusu iddialar o dönem basına da yansımış ancak açığa alınması talep edilen Kadir T. ilginç bir kararla Edirne'ye tayin edilmişti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 14:45
Yargı kimlere emanet... Emine Şahin’i tutuklayan hakim 'homo' çıktı!

Edirne'de düzenlenen 10 Kasım töreninde "Atatürk ilah değildir, putlara tapmayın" dediği için gözaltına alınarak tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin hakkında tutuklama kararı veren Hakim Kadir T. hakkında korumalarıyla 'eşcinsel ilişki' yaşadığı iddiasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Açığa alınması talep edilmişti ama...

Erkek korumaları ile 'eşcinsel ilişkisi' olduğu iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şikayet edilen Kadir. T hakkında Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlatılmış, ön raporunda açığa alınması talep edilen hakim tuhaf bir kararla Edirne'ye gönderilmişti.

Bazı Yer Adlî Yargı 1. Bölge Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesi, Yeniden İnceleme ve Tevziye İlişkin Taleplerin Değerlendirilmesine Yönelik 02.11.2017 tarihli ve 1499 sayılı karar gereğince Ağır Ceza Mahkemesi üyesi (ACM) Kadir T.'nin Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

Sapkınlık müptelası hakim olur mu?

Toplumun milli ve manevi değerleri ile hiç bir şekilde bağdaşmayan "eşcinsellik sapkınlığına" bulaştığı öne sürülen birinin "hakimlik" vazifesiyle devletin yapı taşı olan 'yargı' merciinde yetki sahibi yapılması vicdanları yaralıyor.

Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir

'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı

"Sıla'yı arayan Aile Bakanı, Emine Şahin’i de arayacak mı?"

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 14:45
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