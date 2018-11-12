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Yargı kimlere emanet... Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!

"Atatürk İlah Değildir" dediği için üniversite öğrencisi Emine Şahin'i tutuklayan Hakim Kadir T. hakkında erkek korumalarıyla sapkın ilişkisinin olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Eşcinsel ilişki müptelası olduğu öne sürülen Kadir T. hakkında söz konusu iddialar o dönem basına da yansımış ancak açığa alınması talep edilen Kadir T. ilginç bir kararla Edirne'ye tayin edilmişti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 14:45
Yargı kimlere emanet... Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!

Edirne'de düzenlenen 10 Kasım töreninde "Atatürk ilah değildir, putlara tapmayın" dediği için gözaltına alınarak tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin hakkında tutuklama kararı veren Hakim Kadir T. hakkında korumalarıyla 'eşcinsel ilişki' yaşadığı iddiasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Açığa alınması talep edilmişti ama...

Erkek korumaları ile 'eşcinsel ilişkisi' olduğu iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şikayet edilen Kadir. T hakkında Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlatılmış, ön raporunda açığa alınması talep edilen hakim tuhaf bir kararla Edirne'ye gönderilmişti.

Bazı Yer Adlî Yargı 1. Bölge Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesi, Yeniden İnceleme ve Tevziye İlişkin Taleplerin Değerlendirilmesine Yönelik 02.11.2017 tarihli ve 1499 sayılı karar gereğince Ağır Ceza Mahkemesi üyesi (ACM) Kadir T.'nin Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

Toplumun milli ve manevi değerleri ile hiç bir şekilde bağdaşmayan "eşcinsellik sapkınlığına" bulaştığı öne sürülen birinin "hakimlik" vazifesiyle devletin yapı taşı olan 'yargı' merciinde yetki sahibi yapılması vicdanları yaralıyor.

Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir

'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı

"Sıla'yı arayan Aile Bakanı, Emine Şahin’i de arayacak mı?"

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 14:45
  1. Diyarbakır
  2. emine şahin
  3. Edirne
  4. hakim
  5. kadir t
  6. eşcinsel
  7. homo
  8. Atatürk
  9. hakaret
  10. ilah
  11. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

  • Cem EraslanCem Eraslan16 dk önce
    Escinsel iliski yasamak yasal. Hakim egerresit yastaki kisilerle bu tip bir iliskisi varsa konu hakimi ilgilendirir. Ayrica haberde sorusturma sonucu muglak ifadelerle gecistirilmis.
  • ABDULLAH SUPHİ AYDINABDULLAH SUPHİ AYDIN16 dk önce
    AVUKAT ARKADAŞLARDAN RİCA EDİYORUMBU KADİR T KİMDİRHANGİ MASON LOCASI ÜYESİDİRYADA ATATÜRKÇÜ AYYAŞLAR DÜŞÜNCE DERNEĞİ ÜYESİMİATATÜRKÜ AŞRIDOZDE UYUŞTURUCU İĞNE İLE ÖLDÜREN MASON DOKTOR KİMBütün Bunlar (Cevat Rıfat Atilhanın Menemen Hadisesinin iiçyüzü adlı kitapçıkta yazılı) Bak GOOGLE
  • Admin tarafsız olAdmin tarafsız ol1 sa önce
    ....tutklanma sebebi Atatürk ilah deyildir dedigi icin deyil puta tapıyorsunuz dedigi icin ayrı puta tapanları görüyoruz ...
  • Ankaralı AhmetAnkaralı Ahmet1 sa önce
    Türkiye'de yargı 1- namuslu solun elinde iken, hiç bir devlet memuru mağdur olmuyordu. 1- sonra akp nin yağla börekle beslediği fetöcü yargı geldi, dindarların anasını ağlattılar. Müslümanlar bürokratlar, akp li belediyelerdeki ve bakanlıklardaki her devrin dönemi bürokratlar tarafından görevden alınınca,fetöcü yargı bürokratlar aleyhinde karar çıkarttı.Sonra fetöcü defoldu gitti, 3- bu sefer dalkavuk yargı bürokratlar aleyhinde kararlar çıktı. En son Perinçekçi, ulusalcı ve homocu yargı elinde kaldı millet.İşteAtatürk ilah değil şu üniversiteli kızı tutuklayan homocu alçak hakim. Putperestlik Türkiye'de zirveye oturdu. Bunda akp nin de bu tür homo hakimlere ses çıkarması da etkilidir vesselam
  • engineerengineer1 sa önce
    Ahmet denen yorumcu , o kız ineğe tapmıyor Rabbine tapıyor, senin gibi  ise neye taparsanız tapın hangi ... taparsanız tapın, 2 milyar Müslümanın Allahına dil uzatmayın, o dil kurtlanır çürür bunu da bilin ...
  • Ümit ÇiniÜmit Çini1 sa önce
    Homoymuş!..
  • Osman güzelaslanOsman güzelaslan1 sa önce
    Bu kız suriyelimi
  • MülayimMülayim1 sa önce
    Dikkat edin son zamanlarda yargıdaki solcu ulusalcılar fütursuzca ses çıkarmaya dikkat çekmeye başladılar. Birkaç ay önce dursun çiçeğin bahsettiği başsavcılar hakim savcılar yok değil. yargıda çalışan biri olarak söylüyorum yığınla var ve kin dolular. Tek soru şu neden müsaade ediliyor.
  • nooooonooooo1 sa önce
    isteyen atatürke tapar isteyen ineğe tapar kime ne
  • hay bin gunduzhay bin gunduz1 sa önce
    Kardeşim her dönem bir lider gelir o dönemde Atatürk bu dönemde Erdoğan kimse birbirini kasmasın o kadar... kişilerin iyiliği kötülüğünü Allah'tan başkası bilemez..
  • meçulmeçul1 sa önce
    ALLAH BİRDİR TEK İLAHIMIZDIR PEYGAMBERİMİZ ÖNDERİMİZDİR CEDDİMİZ OSMANLIDIR YOLUMUZ KURAN YOLUDUR..... ATATÜRK SIRADAN BİR İNSANDIR ATATÜRKÜ PUTLAŞTIRAN YAHUDİ HRİSTİYAN ERMENİ ZİHNİYETİDİR... EŞCİNSELL HAKİMDE SEREFLİLERİN DEĞİL SEREFSİZLERİN YANINDA YER ALIR......
  • Mustafa MiraçMustafa Miraç1 sa önce
    ... O kızda her işi bırakmış Atatürk’e mi hakaret ediyor. Kimsenin ilah dediği Yok Zaten..
  • Püsküllü mısırlıogluPüsküllü mısırlıoglu1 sa önce
    ...nkimse Atatürk e ilah demedi ...
  • uyan tcuyan tc2 sa önce
    işte ... şey tc adaleşi
  • Müslüm Müslüm 2 sa önce
    Başka da bir şey çıkamazdı zaten Adalet teşkilatı bu tür i...nelerden temizlenmeli.
  • AhmetAhmet2 sa önce
    1- Atatürk ilah değildir, tapmayın diyen Emineye yanıt: Atatürk'ün ilah olmadığını senden iyi biliyoruz, tapmıyoruz, fikirlerinden yararlanıyoruz. Sen işine bak emine, kimin neye ye de kime tapacaği kendi tercihidir, seni hiç mi hiç ilgilendirmez. Herkesin inancı ve yaşam biçimi özeldir, başkasını enterese etmez.Çok aklın varsa kendine sakla. Hindistana git, orada ineklere tapıyorlar. ... Buralar da kendini heder etme.
  • KeskinKeskin2 sa önce
    Bu ülkeye böyle hakim savcı olur , Böyle kanuna böyle adalete böyle hukuk fakültesine sahip ülkeden milli değerlere sahip , devletci , inançlı birini bekleyemezsini. yetişme tarzı belli. böyle düzenden daha beterleri vardır onlar o cubbenin altında gizleniyor.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    düşünün artık adaleşi kimler temsil ediyor. kimlere teslim edilmiş adaleş. tabbi mülkün paranın temelidir vede hiiiççç güvenmiyoruz
  • ferhatferhat2 sa önce
    Bilindigi gibi Avrupa konseyi liberal sitemi ile maddi ve politik olarak Feminizmi ve LGBT lileri Ab ülkelerinde Anayasal olarak koruma altina aldi ve tüm AB ülkelerine kisa bir süre zarfinda yasal degisiklik yapmalrini sart kostu. Anlayacaginiz Homo lar ve Feminist kadinlar ülkelerin asil toplumu olarak belirlenecek. Diger kesimler Babalar, yada inancli kesimler toplumda hukuken hic bir hakka sahip olamayan asagilik varliklari olarak belirlenmekte. Bunu Türkiye nin Anyasa veyahut hukuk sistemindede görebilirsiniz. Devletin kadrolarina mümin kilkli feminstler yada Homo lar yerlestirecekler, zira bunlari ALLAH düsmani liberal humanistler özgürlül kisvesi altinda daha iyi kontrol edip yönlendirme kabiliyetine sahipler. AB de zaten Homolar ve Feminist kilikli lezbiyenlaer hukuken herseyin üstünde ler. Bati da olan her projeyi Ülkemize de Aksettirmekteler.
  • ErdoğanErdoğan2 sa önce
    BENDE DİYORUM ATATÜRK İLAH DEĞİLDİR TAPMAYIN EĞER BUNUN İÇİN İÇERİ ATILIYORSA BİR VATANDAŞIMIZ NERDE DEMOKRASİ NERDE ÖZGÜRLÜK KAHROLSUN FAŞİZİM DİYORUM
  • ADALET BAKANLIĞI GöreveADALET BAKANLIĞI Göreve2 sa önce
    '' Hakim Kadir T. hakkında korumalarıyla 'eşcinsel ilişki' yaşadığı iddiasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.''
  • yücelyücel2 sa önce
    Donn..uz bile çıkabilir zaten öyle
  • engineerengineer2 sa önce
    DİNİ BÜTÜN İKTİDAR AB UYUM YASALARI KAPSAMINDA LGBTİ Yİ YASAL STATÜ VERDİ, HOMO HAKİME HOMOLUĞUYLA BERABER HAKİMLİK YAPMA HAKKI TANIDI, ODDA HOMOLUĞUNU YAPIYOR, PEKİ BİZ MÜSLÜMANLARA NE OLUYOR, HOMO HAKİM KADAR CESARETİMİZ YOK, BU BACIMIZ KADAR CESARETİMİZ YOK, ALTIMIZDAKİ YÜKÜ BOŞUNA TAŞIYORUZ, BU BACI HEPİMİZDEN ERKEKTİR, BİR DE AK-LGBTİ VAR, BU GİDİŞ NEREYE? FE EYNE TEZHEBUN?
  • Metin YükselMetin Yüksel2 sa önce
    hak ile batil kiyamete kadar carpisirlar
  • Mesut SarpMesut Sarp2 sa önce
    Madem bu hakim ... de neden Emine Şahin’i tutuklayinca yaziyorsunuz...
  • Ofli Ofli 2 sa önce
    Emine kardesim elimden bir sey gelmiyor ama dua la gerekirse maddiyen yanindayiz kapalinbi bayan bakanimiz onun sesi cikmiyor
  • SancakSancak2 sa önce
    Kızımızın söyledikleri doğru.putlara tapmayın,insan olun.
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Allahım inşallah bu hakim sizi dava eder de donunuzua kadar alır. Hakaret, ifşa herşey var sizde.
  • ihsihs3 sa önce
    "Sapkınlık müptelası hakim olur mu?" sorusunun cevabı basit! Atatürk Türkiye'sinde olur. Maalesef mevcut yargı sistemimize çok da yakışır, yakışıyor.
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