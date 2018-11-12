Yargı kimlere emanet... Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!

Edirne'de düzenlenen 10 Kasım töreninde "Atatürk ilah değildir, putlara tapmayın" dediği için gözaltına alınarak tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin hakkında tutuklama kararı veren Hakim Kadir T. hakkında korumalarıyla 'eşcinsel ilişki' yaşadığı iddiasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Açığa alınması talep edilmişti ama...

Erkek korumaları ile 'eşcinsel ilişkisi' olduğu iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şikayet edilen Kadir. T hakkında Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlatılmış, ön raporunda açığa alınması talep edilen hakim tuhaf bir kararla Edirne'ye gönderilmişti.

Bazı Yer Adlî Yargı 1. Bölge Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesi, Yeniden İnceleme ve Tevziye İlişkin Taleplerin Değerlendirilmesine Yönelik 02.11.2017 tarihli ve 1499 sayılı karar gereğince Ağır Ceza Mahkemesi üyesi (ACM) Kadir T.'nin Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

Toplumun milli ve manevi değerleri ile hiç bir şekilde bağdaşmayan "eşcinsellik sapkınlığına" bulaştığı öne sürülen birinin "hakimlik" vazifesiyle devletin yapı taşı olan 'yargı' merciinde yetki sahibi yapılması vicdanları yaralıyor.

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