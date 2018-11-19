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Emine Şahin'e uygulanan hukuksuzluk annesi Pembe Çelik'e de sıçradı! Kızını gerekçe göstererek işten çıkarttılar

''Atatürk ilah değildir'' dediği için tutuklanan ve birkaç gün sonra denetimli serbestlik şartıyla cezaevinden çıkartılan Emine Şahin'in annesi Pembe Çelik; işverenleri tarafından kızı "Emine Şahin" gerekçe gösterilerek işten çıkartıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:33

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr- Emine Şahin 10 Kasım günü Edirne'de "Atatürk ilah değildir" dediği için tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Şahin, birkaç gün sonra denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye onu tartışırken, Emine'ye uygulanan hukuksuzluk annesi Pembe Çelik'e de sıçradı. Anne Çelik, kızı Emine gerekçe gösterilerek işten çıkartıldı.

"Kızın yüzünden zarar görebiliriz''

Pembe Çelik, İstanbul Outlet Park AVM'de asgari ücretle ''Temizlik Görevlisi'' olarak çalışıyordu. Her sabah yaptığı gibi işine gitti ve mesaisine başladı. Ancak aynı günün akşamında işine son verildi.

" Zorluklarla iş buldum. İki senedir alıştığım işimde çalışıyordum. Senin işinden memnunuz, o yönde hiçbir sıkıntı yok dediler. Sabah işe başladım. Akşama çıkartıldım. Kızım Emine'yi gerekçe göstererek; ''Bizi zorda bırakma'' ifadesini kullandılar.

Anne Pembe Çelik kızının suçsuz olduğunu, hatta serbestte bırakıldığını söyledi. Ancak yöneticiler; "Kızının durumu bize zarar verir" diyerek onu dinlemediler.

Kızı Emine Şahin'in suçsuz olduğunu vurgulayan Pembe Çelik, 10 Kasım'dan bu yana yaşadıklarını Yeniakit'e anlattı:

"Benim kızımın hiçbir suçu yok''

"Ben kızımın suçsuz olduğunu ve serbest bırakıldığını söyledim. Onlara bunu anlatmaya çalıştım. "Kızının durumu bize zarar verir" diyerek işime son verdiler.

"Bizden ne istiyorlar anlamadım''

"Kızım Fizik Tedavi okuyor. Sınavlarına da giremedi. O da mağdur oldu. Okulunun bitmesine de bir sene kaldı. Onun hiçbir suçu yok. Kızım provokatör değil. Kimsenin sözü ile bir iş yapacak çocuk değil. "

"Bizi ne hakla hainlikle suçluyorlar''

"Biz vatanımıza milletimize bağlı insanlarız. Bizi ne hakla hainlikle suçluyorlar bunu bilmiyorum. Bizim hiçbir hainlikle hiçbir örgütle bağlantımız yok."

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:33
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