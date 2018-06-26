Emine Erdoğan'dan "Yeşilay" açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, madde bağımlılığıyla mücadelede önleme, koruma ve rehabilitasyon konusunda etkin çalışmalar yapan Yeşilay'ın ailelerin güvenle başvurabilecekleri bir adres olduğunu dile getirdi.26 Haziran 2018 Salı 21:34
Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, sağlıklı bir gelecek için gençlerin uyuşturucudan korunmasını istedi.
Emine Erdoğan, "Önleme, koruma ve rehabilitasyon konusunda etkin çalışmalar yapan Yeşilay, aileler için güvenle başvurabilecekleri bir adrestir. Madde bağımlılığı, tedbir almazsak geleceğimizi tehdit eden toplumsal bir sorundur." ifadelerini kullandı.
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