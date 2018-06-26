Emine Erdoğan'dan "Yeşilay" açıklaması

Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, sağlıklı bir gelecek için gençlerin uyuşturucudan korunmasını istedi.

Emine Erdoğan, "Önleme, koruma ve rehabilitasyon konusunda etkin çalışmalar yapan Yeşilay, aileler için güvenle başvurabilecekleri bir adrestir. Madde bağımlılığı, tedbir almazsak geleceğimizi tehdit eden toplumsal bir sorundur." ifadelerini kullandı.