Emine Erdoğan'dan Twitter paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: - "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih ile İstanbul'da Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret ettik. Tarım ve bitkiler konusuyla yakından ilgilenen Salih ile Irak ve Türkiye florası hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Serbagh Salih ile botanik bahçesine yaptıkları ziyaretteki görüntüleri paylaşarak, şu ifadelere yer verdi: "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih ile İstanbul'da Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret ettik. Tarım ve bitkiler konusuyla yakından ilgilenen Salih ile Irak ve Türkiye florası hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.