0553 313 94 23

Emine Erdoğan'dan Tokyo Camisi'ne ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:- "İslamofobiye karşı en etkin mücadele, barış ve hoşgörü dini İslam'ı en iyi şekilde temsil edebilmektir"- "Asla tasvip etmediğimiz bazı kültürel uygulamalar İslam diniymiş gibi gösterilerek, kadınların kimi toplumlarda yaşadığı insanlık dramı dinimize mal edilmektedir"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:36
Emine Erdoğan'dan Tokyo Camisi'ne ziyaret

TOKYO (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İslamofobiye karşı en etkin mücadele, barış ve hoşgörü dini İslam'ı en iyi şekilde temsil edebilmektir." dedi.

Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Japonya'da Tokyo Camisi'ni ziyaret ederek, Müslüman kadınlarla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Emine Erdoğan, dost ve kardeş ülke Japonya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Misafirperverliklerinden dolayı Japon halkına ve yetkililerine teşekkürlerini ileten Emine Erdoğan, camilerin Müslümanlar için "gurbetin bittiği yerler" olduğunu belirtti.

Tokyo Camisi'nin Japon halkının üstün hoşgörü ve nezaketiyle kuşanmasından dolayı daha özel olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Burayı, her gün 150-200 kişinin ziyaret ettiğini öğrendim. Bu ilgi hepimizi memnun etmektedir. 19 yıldır böylesine önemli bir hizmete katkı sağlayan tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Diyanet İşleri Teşkilatımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Dünyada İslam karşıtlığı yükselirken, Japonya'da bu şekilde hizmetlerin olmasının son derece sevindirici olduğunu belirten Emine Erdoğan, "İslamofobiye karşı en etkin mücadele, barış ve hoşgörü dini İslam'ı en iyi şekilde temsil edebilmektir. Kaynağını yüce kitabımız Kur'an'dan alacağımız doğru temsil, ışığın kelebekleri kendine çağırması gibi, insanları hakikate çağırır. La ilahe illallah rüknünü, hiçbir şey, onu yaşayan bir insan kadar güzel anlatamaz." ifadelerini kullandı.

İslam'ı doğru tanıtma noktasında özellikle kendilerine büyük görevler düştüğüne işaret eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi İslam dinini yaralamaya çalıştıkları yerlerden biri, kadının statüsü meselesidir. Asla tasvip etmediğimiz bazı kültürel uygulamalar İslam diniymiş gibi gösterilerek, kadınların kimi toplumlarda yaşadığı insanlık dramı dinimize mal edilmektedir. O nedenle hanımlar olarak İslam'da kadının yerini ve İslam tarihi boyunca kadınların başardıklarını çok iyi anlatmalıyız. İslam tarihine isimlerini yazdıran hanımların ayak izlerini takip etmeliyiz."

Emine Erdoğan, dünyanın en eski üniversitesinin Fatima El Fıhri adında Müslüman bir kadın tarafından Fas'ta kurulduğunu hatırlatarak, bunun gibi bilgilerin doğru anlatılmasıyla Müslüman kadınlarla ilgili algıları olumluya dönüştürülebileceğini söyledi.

- "Dünyanın uzak köşelerine dostluk köprüleri kuruyoruz"

Müslümanlar olarak kültürel farklılıkları zenginlik olarak görüp, aynı safta buluşabilmenin önemini vurgulayan Emine Erdoğan, böyle yapılırsa Müslümanların izzetini artırıp, insanlığın hayrına işler yapılabileceğini dile getirdi.

"Biz Türkiye olarak 360 derece diplomasi anlayışıyla dünyanın uzak köşelerine dostluk köprüleri kuruyoruz." diyen Emine Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım konusunda "dünyanın en cömert ülkesi" vasfını taşıdığını anlattı.

Gittikleri ülkelerle siyasi, ekonomik, kültürel iş birlikleri yaptıklarını da anımsatan Emine Erdoğan, Japonya'nın Türkiye için çok özel bir ülke olduğunu belirtti.

Geleneklerine bağlı iki toplum olarak, Türk ve Japonların birbirinin her zaman dostu olduğuna ve dost kalmaya devam edeceğine dikkati çeken Emine Erdoğan, "Birbirimizden görüp öğreneceğimiz çok şey var." dedi.

Emine Erdoğan, önceki gün, Osaka'da, atıklarının yüzde 80'ini dönüştüren Kamikatsu Belediyesi'nin yetkilileri ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Japon toplumunun tasarruf kültürünü ne kadar önemsediğini biliyorum. Ama özellikle bu kasabadaki uygulama, Türkiye'de himayemde devam eden Sıfır Atık Projesi için ilham vericiydi. Bu alanların artarak genişleyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özellikle kız çocuklarının eğitimi konusuna büyük önem verdiğini belirten Emine Erdoğan, teknoloji alanında söz sahibi olmaları için de Japonya tecrübesinden istifade edeceklerini kaydetti.

- "İnsanlığın faydasına yapılan çalışmalar ibadettir"

Tokyo Camisi Eğitim Sorumlusu Yuki Atalay da Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayıp, gelişerek sürdürülen birçok sosyal projeyi yakından takip ettiklerini söyledi.

Bunların en başında insani yardımların geldiğini vurgulayan Atalay, "Savaş ve olumsuz hayat şartlarından en çok etkilenen kadın ve çocuklara yönelik birçok kuruluşu harekete geçirecek, öncü kampanyalar düzenlemiştir. Birçok ülkede yapılan yardım faaliyetlerine yaptığı liderlik dolayısıyla çeşitli ödüllere layık görülmüştür." diye konuştu.

Sıfır Atık Projesi'ne değinen Atalay, Türkiye'de plastik poşetler yerine "eko çantalar"ın yaygın hale geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çevreyi korumak, Japon insanının en önem verdiği konulardan biridir. İlk bakışta İslamiyet ile doğrudan alakalı gibi görünmese de bu dünyanın Allah'ın lütfuyla var olduğunu ve onu korumanın Müslüman'ın görevi olduğunu biliyoruz. İnsanlığın faydasına yapılan çalışmalar ve bu uğurda mücadele etmek hepsi birer ibadettir. Japonya'da hala İslami eğitim sıkıntısı, yeni Müslümanlara manevi destek ve Müslüman ailelere danışma kurumları, yetişmiş eleman eksikliğinden dolayı yetersizdir. Emine Hanımın Türkiye ve dünya üzerindeki çeşitli çalışmalarını Japonya'da da hayata geçirmek için, biz Japon Müslüman kadınlar olarak elimizden gelen gayreti gösterirsek İslam ve insanlık adına çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum."

Müslüman kadınlar da böyle bir buluşmadan dolayı duygulandıkları memnuniyeti ifade etti.

Emine Erdoğan, daha sonra kadınlarla akşam yemeğine katıldı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:36
  1. Tokyo Camisi'ni ziyaret
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den Ürdün'deki Suriyeli mültecilere nakdi yardım
    1. BM'den Ürdün'deki Suriyeli mültecilere..
    2. Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu..
    3. Türkiye uyardı! Irak'tan jet açıklama
    4. Almanya'da orduya ait helikopter düştü!
    5. TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında..
    6. Diagne’den olay açıklama! ‘Çok..
    7. Mbaye Diagne Galatasaray’dan ayrılacak..
    8. Pençe'yi F-16 savaş uçakları vurdu
    9. Özbekistan'da inşa edilecek nükleer..
    10. Hünerli ellerin çalışmaları görücüye..
    11. Kütahya’ya 3 bin kişilik yeni kız..
    12. Ünlü bal satıcısına hırsızlık şoku
    13. Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Opet'te
    14. Avrupa Oyunları'nda en fazla madalya..
    15. Çocuk parkında korku dolu anlar
    16. Suriye sınırında yeni karar
    17. Irak Meclisi’nden Türkiye açıklaması
    18. Motoru yolun ortasında durunca..
    19. Sağlık Bakanlığından "bedelsiz arsa..
    20. Köşk Ilıdağ’dan Başkan Çerçioğlu’na..
    21. GÜNCELLEME - Mersin'de şüpheli ölümler
    22. Otomobilin çarptığı rehber feci..
    23. Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm..
    24. Başkan Yılmaz’a 10 numaralı forma
    25. Mardin’de son iki günde 140 yangına..
    26. Müslüman çocuğa çirkin saldırı
    27. Allahyar Sayyadmanesh son dakika..
    28. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    29. Kabotaj Bayramı Çeşme’de törenle..
    30. Oktay Ekşi’den Babacan’a tavsiye:..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor