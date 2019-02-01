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Emine Erdoğan'dan "Okuryazarlık Seferberliği" paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:- "Geçen yıl bugün başlattığımız Okuryazarlık Seferberliği ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı"

01 Şubat 2019 Cuma 11:42
Emine Erdoğan'dan "Okuryazarlık Seferberliği" paylaşımı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçen yıl bugün başlattıkları Okuryazarlık Seferberliği'nin ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, geçen yıl 1 Şubat'ta başlatılan Okuryazarlık Seferberliği'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında Okuryazarlık Seferberliği'ne ilişkin rakamlara yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl bugün başlattığımız Okur Yazarlık Seferberliği ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarlasından, fabrikasından çıkıp, geçmişteki imkansızlıkları telafi ederek, okuma-yazma öğrenen tüm kursiyerleri ve Milli Eğitim Bakanlığının emektar öğretmenlerini tebrik ediyorum. "

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:42
  1. Okur yazarlık seferberliği
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

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