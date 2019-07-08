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Emine Erdoğan’dan Maarif Okullarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna’da bulunan Maarif Okullarını ziyaret etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:32
Emine Erdoğan’dan Maarif Okullarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna’da bulunan Maarif Okullarını ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bosna Hersek ziyareti kapsamında eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Erdoğan ikili temaslar gerçekleştirirken Emine Erdoğan da Bosna Hersek’te ziyaretlerini sürdürüyor. Emine Erdoğan, başkent Saraybosna’da bulunan Maarif Okullarını ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan okulda eğitim gören öğrencilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Okulda bulunan kreşte eğitim gören küçük çocuklarla oyunlar oynayıp tek tek ilgilenen Emine Erdoğan, el sanatları merkezinde Boşnak kadınların el emeği ürünleri de inceledi.


Emine Erdoğan’a ziyareti sırasında Bosna Hersek Devlet Konseyi Başkanının eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:32
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