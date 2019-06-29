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Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde "Sıfır Atık" mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:- "Doğanın korunması söz konusu olduğunda, ülkeler arasındaki sınırların kalkması ve ortak bir vicdanla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum"- "İnanıyorum ki yeni bir gelecek senaryosu yazmak için biraz vaktimiz var. Doğru adımları atarsak, 2050'de okyanuslarda plastikler değil, balıklar yüzebilecek"- "Omuzlarımızda dünya çocuklarına yaşanabilir bir gelecek inşa etmek gibi koca bir sorumluluk var. Ben bu sorumluluk gereği, ülkemde, Türkiye'de, Sıfır Atık Kampanyası başlattım"

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:59
Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde "Sıfır Atık" mesajı

OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Doğanın korunması söz konusu olduğunda, ülkeler arasındaki sınırların kalkması ve ortak bir vicdanla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde lider eşleriyle Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen "Okyanuslar: Hayatımızın Değerli Kaynakları" adlı sempozyuma katıldı.

Sasakawa Barış Vakfı (OPRI-SPF) Okyanus Politikaları Araştırma Enstitüsü Başkanı Atsushi Sunami'nin moderatörlüğünde gerçekleşen, deniz ve okyanusların, insan yaşamı için önemi konulu sempozyumda, G20 üyesi ülkeler ve uluslararası kuruluşların okyanus kaynaklarının sürdürülebilirliğini teşvik etmeleri ve bireylerin okyanus ve deniz ortamını korumak için neler yapabileceği konuları ele alındı.

Emine Erdoğan, "Su şehri" olarak bilinen Osaka'dan, dünya vatandaşlarına sağlıklı ve sürdürülebilir okyanusların gelecek nesillere aktarılmasının özel yollarını içeren bir mesaj gönderilmesi amaçlanan sempozyumun, soru cevap bölümünde söz aldı.

Sempozyumda konunun uzmanlarından çok önemli bilgiler aldıklarına işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yerkürenin ne tür tehditlerle karşı karşıya olduğunu gördük. Fakat inanıyorum ki yeni bir gelecek senaryosu yazmak için biraz vaktimiz var. Doğru adımları atarsak, 2050'de okyanuslarda plastikler değil, balıklar yüzebilecek. Doğanın korunması söz konusu olduğunda, ülkeler arasındaki sınırların kalkması ve ortak bir vicdanla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir ülke, çöpünü kendinden kilometrelerce uzaktaki bir vahşi depolama alanına gönderdiğinde çöpten kurtulmuş olmuyor. O atıklar, bünyesi mikroplastikle dolu bir balık tabağı olarak hepimizin önüne geliyor. Omuzlarımızda dünya çocuklarına yaşanabilir bir gelecek inşa etmek gibi koca bir sorumluluk var. Ben bu sorumluluk gereği, ülkemde, Türkiye'de, Sıfır Atık Kampanyası başlattım."

- "Temel hedef atıkları geri dönüşümde kullanmak"

Emine Erdoğan, hem sıfır atık kültürünün yaygınlaşması hem de deniz çöpleriyle mücadele konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Temel hedefimiz, çöpleri kaynağında ayrıştırmak ve atıkları geri dönüşümde kullanmak. Öncelikle kamu kurumlarımızda sıfır atık sistemini kurduk, okullarımızda, askeri tesislerimizde sıfır atık uygulamasını başlattık. Çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz. Plastik poşet ülkemizde ücretli hale getirildi. Bir yılın sonunda poşet kullanımında yüzde 70 azalma oldu. Medya ve sivil toplum kuruluşlarından büyük destek alıyoruz. Sanatçılarımız farkındalık çalışmalarına katkı sağlıyor, ülkemizin dört bir yanında atıktan sanata sergileri açılıyor. Türkiye olarak, uluslararası platformda doğanın korunması için her türlü projeye destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Emine Erdoğan, özellikle farklı coğrafyalarda yaşayan gençler arasında kapsamlı çevre projeleri geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Çağın en önemli imkanı teknolojiyi, deniz çöpleriyle mücadeleden çevre bilincini artırmaya bir araç olarak kullanmalıyız." dedi.

Sempozyumun soru-cevap bölümünde Kanada, Türkiye, Güney Kore, İspanya, Vietnam, Endonezya ve Tayland liderlerinin eşleri de söz aldı.

Sempozyuma Osaka Körfezi'nin de dahil olduğu Kansai Bölgesi'nde okyanus eğitimi verilen okullardan öğrenciler de katıldı.

- Lider eşlerinden "dünyada okyanus temizliği" mesajı

Etkinlik sonrası lider eşleri, sempozyum için balık resimleriyle oluşturulan panoya yazdıkları notlarla dünyaya "okyanus temizliği" mesajı verdi.

Emine Erdoğan da panoda, "Büyük bir çevre krizi ile karşı karşıyayız. Adeta plastik çağında yaşıyoruz. Araştırmalar, 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastik yüzeceğini gösteriyor. 21'inci yüzyıl medeniyetlerinin arkalarında bırakacakları eser, plastik okyanusları ve çöp dağları olmamalı. Günlük yaşamımızda atacağımız çevre dostu adımlarla 'sıfır atık' yaşam prensibimiz olmalı." mesajını paylaştı.

Emine Erdoğan, sempozyum öncesinde lider eşleriyle aile fotoğrafında yer aldı.

- Emine Erdoğan'dan Twitter paylaşımı

Emine Erdoğan, sempozyuma ilişkin Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak, "G20 zirvesi vesilesiyle Osaka'da devlet başkanları eşleriyle 'Okyanuslar: Hayatımızın Değerli Kaynakları' isimli sempozyuma katıldık. Türkiye'de başlattığımız 'Sıfır Atık Mavi' seferberliğinin G20 bünyesinde gündeme gelmesinden memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında sempozyumdaki konuşmasına da yer veren Emine Erdoğan, "Tabiatın geleceği asla kişisel, sektörel, ülkesel çıkarlara kurban edilemez." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:59
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

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