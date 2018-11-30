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Emine Erdoğan'dan Evita Müzesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Zirvesi dolayısıyla yaptığı Arjantin ziyaretine refakat eden eşi Emine Erdoğan, başkent Buenos Aires'teki Evita Müzesi'ni ziyaret etti

30 Kasım 2018 Cuma 12:53
Emine Erdoğan'dan Evita Müzesi'ne ziyaret

BUENOS AİRES (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Evita Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G-20 Zirvesi dolayısıyla yaptığı Arjantin ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, başkent Buenos Aires'te bulunan Evita Müzesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, kadınlara seçme hakkının verilmesi başta olmak üzere, düzenlediği sosyal kampanyalarla Arjantin tarihinde önemli bir yeri olan Eva Peron'un hayatını yansıtan müzeye gelişinde, Eva Peron Tarihi Araştırmalar Milli Enstitüsü Başkanı Cristina Alvarez Rodriguez tarafından karşılandı.

Rodriguez, Emine Erdoğan'a, müze ve Eva Peron hakkında bilgi verdi.

Emine Erdoğan'ın müze ziyaretinde bazı bakanların eşleri de yer aldı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 12:53
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi
  2. Emine Erdoğan
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