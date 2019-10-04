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Emine Erdoğan'dan '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

04 Ekim 2019 Cuma 13:47
Emine Erdoğan'dan '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diledi.

Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "#4EkimHayvanlarıKorumaGünü" etiketiyle paylaşımda bulundu.

"Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir" vurgusu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum. Hayvanlara güzel muamele, insaniyet yolunda kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir. Hep birlikte huzur içinde bir dünyada yaşamayı diliyor, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyorum."

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 13:47
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Emine Erdoğan
  3. Hayvan Hakları Yasası
  4. Hayvanları Koruma Günü

YORUM YAZ

  • samisami29 dk önce
    Siz daha idare ettiğiniz ülkede insan hakları na riayet etmiyorsunuz yahu ne hayvanı.
  • AbdullahAbdullah31 dk önce
    Biz de burada ekmek derdinde koşalım. 

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