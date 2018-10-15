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Emine Erdoğan'dan çevre konusunda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine  Erdoğan, "Diyanet teşkilatımız, hac seyahatini, arkamızda en az karbon ayak izi  bırakacak şekilde tasarlayabilir. Çevre dostu bir hac rehberi, geri dönüşümlü  ürünlerin olduğu bir hac seti hazırlayabilir." açıklamasında bulundu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:24
Emine Erdoğan'dan çevre konusunda önemli açıklamalar

Emine Erdoğan, İl Müftüleri İstişare Toplantısı vesilesiyle  Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadın  mensuplarına ve müftü eşlerine yemek verdi.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, irşad vazifesine memur  edilmiş olmanın, hak ve halk katında son derece önemli bir mevki olduğunu  belirterek,  "Ataullah İskenderi Hazretleri, 'Allah katındaki yerinizi bilmek  istiyorsanız, hangi işe memur edildiğinize bakın' diyor. Sizleri, indirdiği dinin  tebliğine memur eden Rabbimizin, sizlerden beklentisi de büyük olmalı. Hepinize  nusret diliyorum. Sizler, dini ilimleri tahsil etmiş, tebliğ işine ehliyetli din  görevlileri olmak yanında, Rabbimizin kadına bahşettiği duyarlılıkları da taşıyan  özel varlıklarsınız."  ifadesini kullandı.

"KADIN HAYATIN MERKEZİNDE"

Misafirlere, sadece kadın meselelerinde değil, hayatın tümüne dair  konularda dinin bakışını topluma tefsir eden makamlarda bulunduklarına değinen  Emine Erdoğan, "Elbette kadını ilgilendiren konular önceliğiniz olabilir. Fakat  kadın, toplumdan kopuk bir varlık değildir. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan,  hayatın merkezinde bir varlıktır. Bu nedenle çok yönlü bir sorumluluk  taşıyorsunuz."  diye konuştu.

Modern dünyanın pek çok sorunu olduğuna işaret eden Emine Erdoğan,  dinin özellikle de İslam'ın saldırı altında bulunduğu böyle bir çağda, insanlara  kıbleyi göstermenin kolay bir iş olmadığını kaydetti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keza bir yönüyle yerel, ama aynı zamanda geniş bir coğrafyayı tehdit  etmesi bakımından geniş ölçekli FETÖ kaynaklı sorunlarla karşı karşıyayız.  İnsanlığa, İslam'ın bir barış dini olduğunu anlatmak kadar, dinimizin bir huzur  ve güven limanı olduğunu da yaşayarak göstermek durumundayız. Öte yandan,  toplumumuzdaki dini sapmaların başında gelen FETÖ'nün yol açtığı tahribatı  gidermek, yine sizlerin sorumluluğunda. Müslümanlar her yeni yüzyılda yeni  sorunlarla karşı karşıya geliyor. Bu nedenle Diyanet makamlarımızın da yeni  ihtiyaçlar karşısında yeni çözüm önerileri üretmesi gerekmektedir. Mesela çevre  sorunları bugün Müslümanları ne kadar ilgilendiriyor? Alarm veren sorunlar  karşısında bir hazırlığımız var mı? Şu istatistik, bu konuda pek de duyarlı  olmadığımızı gösterir nitelikte, 2010 yılında yapılan bir istatistiğe göre, hac  vazifesi için kutsal topraklara giden 2,5 milyon hacı, ardında 100 milyon plastik  su şişesi bırakmış. Geri dönüşümü olmayan plastiğin dünyaya nasıl bir enkaz  bıraktığını buradan hesap edebiliriz. Sadece bu örnek bile, bize yeni  sorumluluklarımızın olduğunu işaret ediyor."

"HAYVAN HAKLARI KONUSUNDA TOPLUM BİLİÇLENDİRİLMELİ"

Hac ibadeti süresince üzerine tefekkür edilecek konuların en başında  insanın evrenle olan ilişkisinin geldiğini anlatan Erdoğan, gündelik hayatın  vazgeçilmez olduğu düşünülen birçok şeyin terk edildiği hac ibadetinin, tüketim  alışkanlıklarını gözden geçirmek için de bir fırsat olduğunu vurguladı.

Hacda kazanılan alışkanlıkların hayata da yansıyacağını ve çevre dostu  ürün tercihinin gündelik hayatı şekillendirir hale geleceğini kaydeden Erdoğan,  "Cenab-ı Hak, Furkan Suresi'nin 63'üncü  ayetinde bakın ne diyor, 'Rahman'ın  kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir.' Bu ayetin  kapsamına, bize emanet edilmiş, misafiri olduğumuz yeryüzüne en az zararı veriyor  olmanın, yani had bilmenin vakarı da dahil olmalıdır. Bu çerçevede, Diyanet  teşkilatımız, hac seyahatini, arkamızda en az karbon ayak izi bırakacak şekilde  tasarlayabilir. Çevre dostu bir hac rehberi, geri dönüşümlü ürünlerin olduğu bir  hac seti hazırlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çevrenin önemli bir parçası olan hayvanların hukukunu koruma konusunda  da Diyanet'in çabasını görmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, her gün  hayvanlara karşı hukuksuz davranışlarla karşılaştıklarını belirtti.

Hayvan haklarının yalnızca sokak hayvanlarıyla sınırlı bir mesele  olmadığını, insan eğlencesi için meta haline getirilen yunuslardan faytonlara,  koşulan atlara kadar her türlü canlının sorumluluğunu taşımak gerektiğini anlatan  Erdoğan, "Yüce dinimizin Peygamberi, kuşu ölen bir çocuğa başsağlığına gitmiş,  savaşa giderken anne bir köpek rahatsız olmasın diye ordunun yolunu değiştirmiş  bir rehberdir. Peygamberimizin her konuda sünnetini ilke edinen biz Müslümanlar,  hayvanlara karşı da onun merhametini örnek almalıyız." dedi.

Hayvan haklarını da hiçbir surette çevre konularından ayrı tutulmaması  ve bu konuya bütüncül şekilde yaklaşılması gerektiğine değinen Emine Erdoğan,  "Diyanet'in hayvan hakları konusunda da en hızlı şekilde çalışmalar yapması ve  toplumumuzu bu konuda bilinçlendirilmesi gerekir. Yeryüzünün tüm sakinlerine  merhamet gösterecek yüce kalpleri ancak sizler inşa edebilirsiniz." ifadesini  kullandı.

"ASLOLAN ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ KONUSUNDA NE YAPACAĞIMIZDIR"

Çevre duyarlılıkları, hayvan hakları gibi konuların, yüz yüze kalınan  problemler arasında sadece birer örnek olduğuna vurgu yapan Emine Erdoğan,  konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aslolan bizleri böyle sorunlarla yüz yüze bırakan zihniyet dönüşümü  konusunda ne yapacağımızdır. Tertemiz, saf bir Müslüman aklına tekrar nasıl  ulaşabiliriz sorusunu dert edinmek durumundayız. Diyanet İşleri Teşkilatımızın  her şeyden önce bu rafine akla ulaşma noktasında yeni bir sayfa açarak çalışmalar  yapmasını bekliyoruz. Klişelere teslim olmadan, yeni bir düşünme biçimine  ihtiyacımız var. Şehirlerimizde bölgelere göre değişen sorunlar var. Müftülerimiz  ve yeri geldiğinde eşleri bu sorunlara karşı duyarlı olmalı, elbirliği ile  çözümüne katkı sunmalıdır."

Türkiye'nin son yıllarda dünyadaki hakim paradigmalara karşı büyük bir  mücadele yürüttüğüne işaret eden Erdoğan, mazlumdan ve haklıdan yana bu  mücadelede Diyanet camiasının da aktif biçimde yerini alması ve İslam dünyasının  sorunlarına sahici çözümler üretmesi gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş ve  Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı'nın yanı sıra kadın daire  başkanları da yemeğe iştirak etti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:24
  1. Emine Erdoğan

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