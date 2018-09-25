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Emine Erdoğan'dan Amerika'da "insani yardım" vurgusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye'nin insani yardım vizyonu kredilere değil, tam anlamıyla insani yardıma dayanmaktadır. Türkiye'yi, insani yardım konusunda milli gelire oranla birinci yapan da bu hesapsız kitapsız cömertliktir." diye konuştu.

25 Eylül 2018 Salı 09:35
Emine Erdoğan'dan Amerika'da "insani yardım" vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için  New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Siyaset,  Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington DC Şubesinin düzenlediği  "Günümüzdeki İnsani Sınamalara Karşı Türkiye'nin Rolü" başlıklı panelde konuştu.

Erdoğan konuşmasına, "Somali'de, Yemen'de, Suriye'de, Gazze'de,  Myanmar'da baskı ve zulüm altında yaşayan tüm kardeşlerimi buradan selamlıyorum."  diyerek başladı.

Bu çağda söz konusu ülkelerde büyük acılar yaşandığına dikkati çeken  Erdoğan, "Yapabildiğimiz, konuşmaktan, sebepleri kritik etmekten çok daha öte  şeyler olmalı. İnsani yardım, bu anlamda insanlık vicdanının en anlamlı  fiilidir." ifadelerini kullandı.

İnsani yardımın, uluslararası toplumun eklem yerlerini sağlamlaştıran,  sorunlara karşı dayanıklılığı artıran bir eylem olduğuna da vurgu yapan Emine  Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir başka millet için harekete geçtiğimizde, bizden farklı olanla üst  bir kimlikte buluşuruz. Bu da empati yeteneğimizi geliştirir. Böylece, adil ve  barışçıl bir dünyanın temellerini atmış oluruz. Mevlana'nın ifadesiyle, bir mum,  diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez."

"Bu sorunları merhamet, sevgi ve vicdan duygusuyla çözebiliriz"

Global insani yardım raporuna atıfta bulunarak, 2017 yılında 134  ülkede yaklaşık 201,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu anlatan  Erdoğan, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Dünyada çatışma ve savaşlarda gelecek umudunu yitirmiş, insani yardıma  muhtaç, kayda geçmemiş nice insanın yaşadığını dile getiren Erdoğan, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"Öylesine büyük adaletsizlikler var ki bu sorunları hesaplarla değil,  verdikçe çoğalan merhamet, sevgi ve vicdan duygusuyla çözebiliriz. İşte bu  nedenle Türkiye'nin insani yardım vizyonu kredilere değil, tam anlamıyla insani  yardıma dayanmaktadır. Türkiye'yi, insani yardım konusunda milli gelire oranla  birinci yapan da bu hesapsız kitapsız cömertliktir."

Erdoğan, Türkiye'nin Kilis'te misafir ettiği mülteci sayısının şehrin  nüfusunu geçtiğini ve Kilis'in, bombalardan kaçan kadın ve çocuklar söz konusu  olduğunda tüm hesapların bir kenara bırakıldığı ve merhametin her yeri kapladığı  sembolik bir manaya büründüğünü ifade etti.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı, Türkiye İşbirliği  ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumların yanı sıra Türkiye'nin  sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla 3,5 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini  hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin ayrıca Afrika'da birçok ülke ile Myanmar ve  Gazze'de de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını söyledi.

Erdoğan, "Türk insanının tarihten gelen vakıf geleneği ile  güçlendirdiği bu paylaşımcı karakteri, Türkiye'yi uluslararası toplumun yükünü  sırtlayan bir ülke haline getirmiştir." diye konuştu.

"Myanmar'da yaşananlar, dünyanın merhametsizlikten can çekişmesi  halidir"

Pakistan, Somali ve Myanmar'da yaşanan insani dramları yerinde  gördüğünü  aktaran Erdoğan, bu ülkelerdeki insani yardıma muhtaçlara yardım etmek  konusunda uluslararası toplumun sınıfta kaldığını vurguladı.

Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keza, 2017'de Arakanlı Müslümanlara yapılan zulüm içimizi titretmiş  fakat tüm dünya konuya gereken önemi göstermemiştir. Son Myanmar ziyaretimde  gördüklerim, masum çocukların çaresizlikleri değil, dünyanın merhametsizlikten  can çekişmesi halidir. Orada konuşup dertleştiğim kadınlar, dünyayı bekleyen  gerçek tehlikenin vicdan yoksunluğu olduğunu göstermiştir. Böyle bir vasatta  insani yardımlar, insanlık kandilini yeniden tutuşturma anlamı taşır."

Türkiye'nin insani yardım altyapısının kimi afetlerde ev sahibi  ülkeden daha önce afetzedelere ulaşabilen, dinamik ve esnek yapıya sahip olduğuna  dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin dünyada afetlere müdahale noktasında en ileri  ülke olduğunu kaydetti.

Pakistan'da 2010 yılında yaşanan sel felaketinin ardından yardım eli  uzatan ilk ülkenin Türkiye olduğunu anımsatan Erdoğan, "Myanmar'da 2012 ve 2017  yıllarında sıcak biçimde yaşanan insani dramlar en çok Türkiye'de yankı  bulmuştur. Devlet ve millet olarak yaptığımız seferberlikler uluslararası toplumu  harekete geçirmiş, dünya bu soykırıma nihayet kulak vermiştir." ifadelerine yer  verdi.

İnsani yardım politikalarının, yardım alanın bağımlılığını azaltacak  şekilde olması gerektiğine değinen Erdoğan, acil durumlarda afetzedelere yapılan  katkının ötesinde krizlerini önleyecek, kalkınma destekleriyle bağımlılıklarını  azaltacak şekilde yapılmasına işaret etti.

İnsani yardımlarda Türkiye örneği

Emine Erdoğan, Türkiye'nin, Suriyelilere barınma yeri sağlamaktan öte,  yarıdan fazlasını kadınlar ve çocukların oluşturduğu kamplarda kadınların meslek  edinip hayata tutunmasını sağlamaya çalıştığını belirtti.

Türkiye'deki kamplarda özellikle kadınlara birçok alanda eğitim  verildiğini aktaran Erdoğan, şöyle dedi:

"Kuaförlükten bilgisayar becerilerine pek çok alanda mesleki kurslar  veriyoruz. Gelişim ve hobi kurslarıyla, savaşlarda zarar görmüş kadınları hem  rehabilite ediyor hem de kendilerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Aynı şekilde  çocukların eğitimden mahrum kalmaması kadar gençlerin üniversite eğitimlerine  devam edebilmelerinin yollarını da açmaya çalışıyoruz."

Erdoğan, Türkiye'nin aynı şekilde Afrika'da da insanların kendi  potansiyelini keşfetmesini sağlayacak eğitim ve ekipman desteği verdiğini  anlattı.

İnsanlığın, çeyrek asırdır Bosna'dan Afganistan'a, Irak'tan Suriye'ye,  Somali'den Gazze'ye, insanlığın vicdanını sarsan nice olaya şahit olduğunu  söyleyen Erdoğan, "Hayatını insani yardıma adamış nice güzel insan var dünyada.   Her beş saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor ve her sabah güneş yeniden  doğabiliyorsa, bu onların aydınlığıdır. Merhametin olduğu yerde en acı zehirler  zararsız kalır. Merhamet, bütün kötülüklerin panzehiridir." görüşlerini dile  getirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından ardından kürsüye çıkan Malcolm X'in büyük  kızı İlyasa Şahbaz, "Türkiye'nin insani yardımlar konusunda örnek olduğuna" vurgu  yaptı.

Şahbaz, "Babam, 'Bir erkeğe bir şey öğretirseniz bir toplumu  eğitmiş olursunuz, bir kadına bir şey öğretirseniz bir ulusu yetiştirmiş  olursunuz' derdi. Bu gece bu muhteşem kadınla, benim kahramanım güzel First Lady  ile bir arada olmaktan onur duydum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:35
  1. Kilis
  2. Erdoğan

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