Emine Erdoğan'dan Afrika açıklaması: İnsanlık vazifemiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu kapsamında organize edilen, “Afrika’daki Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi: Dayanıklı, Sürdürülebilir ve Adil Toplumların İnşasına Yönelik Yaklaşımlar” temalı toplantıya ev sahipliği yaptı.

BM Türkiye Daimi Temsilciliği tarafından organize edilen toplantıya; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eşi, Afrika Birliği Kadın, Barış ve Güvenlikten sorumlu Özel Temsilcisi Bineta Diop, UNDP Başkanı Achim Steiner, BM Kadın Doğu ve Güney Afrika Sorumlusu Izeduwab Derex-Briggs, UNICEF Genel Sekreter Yardımcısı Fatumata Ndiaye, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’ın yanı sıra bazı Afrika ülkeleri liderlerinin eşleri katıldı.

“TÜRKİYE OLARAK, 21. YÜZYILIN AFRİKA’NIN ÇAĞI OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Toplantıda bir konuşma yapan Emine Erdoğan, bugüne kadar 30’a yakın Afrika ülkesini ziyaret ettiğini, her birinde Afrika’nın renkli kültürüne hayranlık duyduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Doğusuyla Batısıyla, Sahraaltıyla her biri birbirinden zengin özellikler taşıyor. Dünyadaki yaygın algının, oryantalist klişelerin aksine Afrika oldukça dinamik bir kıta. Fakat ne yazık ki bütün bu zenginliğine rağmen, yoksullukla özdeşleşmiş yekpare bir Afrika algısı var. Irkçı rejimler, sömürgeci yönetimler, özellikle son birkaç yüzyılda Afrika’nın bütün dinamizmini alıp götürdü. 20.yüzyıl Afrika için kayıp bir yüzyıl oldu. Fakat biz, Türkiye olarak 21.yüzyılın Afrika’nın çağı olacağına inanıyoruz.”

Kadınlar yoksulluğa mahkûm olduğu ve küçük görüldüğü sürece, insan haklarının özüne kavuşamayacağını belirten Emine Erdoğan, “Afrika’nın desteğe muhtaç kadınları için yapacaklarımız, onlar için bir lütuf değil, bizim insanlık vazifemizdir. Çünkü insan hakları bölünmez bir bütündür. Hakların bir bölümü herhangi bir sebeple elden alınırsa, insan hakları kavramı meşruiyetini kaybeder” dedi.

“AFRİKA’YA VERDİĞİMİZ HER DESTEK İNSANLIĞA YATIRIMDIR”

Türkiye’nin 2005 yılında başlattığı Afrika açılımının, STK’ların, iş adamlarının gayretiyle ve yeni diyalog mekanizmalarıyla devam ettiğini kaydeden Emine Erdoğan, “Türkiye, Afrika’nın hak ettiği refah seviyesine ulaşması için elinden geleni yapıyor. Özellikle kadınlar için bölgeden bölgeye değişen ihtiyaçlara göre planlamalar yapıyoruz. Temel ihtiyaçların giderilmesi, sosyal statünün güçlendirilmesi ve ekonomik durumun iyileştirilmesi şeklinde üç temel hareket noktamız var” şeklinde konuştu. Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin kâr amacı güdülmeksizin hak ettiği değere satıldığı Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi girişiminden de bahseden Emine Erdoğan, “Afrika’ya verdiğimiz her destek insanlığa yatırımdır. Meyvesi de, hepimize huzurlu ve barışçıl bir dünya olarak geri dönecektir” dedi.

Etkinlikte söz alan diğer konuşmacılar ise Türkiye’nin Afrika’ya verdiği kalkınma desteklerinin dikkat çekici olduğunu belirterek, öncülük yaptığı insani yardım faaliyetleri nedeniyle Emine Erdoğan'ın şahsında Türkiye'yi kutladı.

Aile fotoğrafı çekilmesiyle son bulan etkinliğin ardından Emine Erdoğan, Afrika Birliği'nin Kadın, Barış ve Güvenlik'ten Sorumlu Özel Temsilcisi Bineta Diop ile baş başa bir görüşme yaptı ve birlikte yapılabilecek çalışmalara dair fikir alışverişinde bulundu.