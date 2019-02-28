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Emine Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: - "28 Şubat'ı unutmayalım ki bir daha ülkemizde temel insan haklarını ihlal eden, kadınlarımızın, gençlerimizin geleceklerini ellerinden alan, demokrasimize kasteden böylesi karanlık süreçler yaşanmasın"

28 Şubat 2019 Perşembe 11:53
Emine Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "28 Şubat'ı unutmayalım ki bir daha ülkemizde temel insan haklarını ihlal eden, kadınlarımızın, gençlerimizin geleceklerini ellerinden alan, demokrasimize kasteden böylesi karanlık süreçler yaşanmasın." değerlendirmesini yaptı.

Emine Erdoğan, 28 Şubat postmodern darbesinin 22. yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, "28 Şubat'ı unutmayalım ki bir daha ülkemizde temel insan haklarını ihlal eden, kadınlarımızın, gençlerimizin geleceklerini ellerinden alan, demokrasimize kasteden böylesi karanlık süreçler yaşanmasın." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:53
  1. 28 Şubat
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
  3. Twitter

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