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Emine Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "28 Şubat’ı unutmayalım ki, bir daha ülkemizde temel insan haklarını ihlal eden, kadınlarımızın, gençlerimizin geleceklerini ellerinden alan, demokrasimize kasteden böylesi karanlık süreçler yaşanmasın" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:36
Emine Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "28 Şubat’ı unutmayalım ki, bir daha ülkemizde temel insan haklarını ihlal eden, kadınlarımızın, gençlerimizin geleceklerini ellerinden alan, demokrasimize kasteden böylesi karanlık süreçler yaşanmasın" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 28 Şubat’ın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:


"28 Şubat’ı unutmayalım ki, bir daha ülkemizde temel insan haklarını ihlal eden, kadınlarımızın, gençlerimizin geleceklerini ellerinden alan, demokrasimize kasteden böylesi karanlık süreçler yaşanmasın."

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:36
  1. doğa

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