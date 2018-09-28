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Emine Erdoğan’a Amerika'da 'insani yardım liderliği' ödülü

ABD merkezli Küresel Ümit Koalisyonu, "İnsani Yardım Liderliği Özel Ödülü"nü  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdi.

28 Eylül 2018 Cuma 21:30
Emine Erdoğan’a Amerika'da 'insani yardım liderliği' ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine  Erdoğan’a ABD merkezli Küresel Ümit Koalisyonu tarafından "İnsani Yardım  Liderliği Özel Ödülü” verildi. 

Küresel Umut Koalisyonu'nun New York'ta düzenlenen yıllık gala  yemeğine birçok devlet başkanı, üst düzey siyasi lider ve uluslararası örgüt  temsilcileri katıldı.

Yemekte Emine Erdoğan adına "İnsani Yardım Liderliği Özel Ödülü”nü  Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet  aldı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Küresel Umut  Koalisyonu'nun New York'ta gıyabımda verdiği İnsani Yardım Liderliği Özel  Ödülü'nden büyük onur duydum. Almanya'da bulunmam nedeniyle törene katılamadım.  Bu anlamlı ödüle layık gören herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum. Türkiye  mazlumların sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kürsel Umut Koalisyonu Başkanı İrina Bokova tarafından Emine Erdoğan'a  hitaben kaleme alınan mektupta, "Türkiye’nin Suriyeli ve diğer mültecilere insani  ve merhametli muamelesini onurlandırmak üzere size takdim edilecek ödülü kabul  etmeniz bizi onurlandıracaktır.” denildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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