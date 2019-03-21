Emine Erdoğan ve bakanlar, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve milletvekilleri tarafından ziyaret edildi.

Engelsiz Yaşam Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri tarafından ziyaret edildi.

Ziyarette konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bugün çok mutluyuz, çok gururluyuz hanımefendiye hoş geldin diyorum. Bu güzel eserin yapımında imzası olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Şükrediyorum böyle güzel eserleri bu şehre kazandırdığımız için. Hükümetimiz engellilerle ilgili devrim yaptı. Artık engelliler kalkınmanın bir parçasıdır. Bu çalışmada bunun en büyük göstergesi oldu. Bundan sonrada engellilerimizin önündeki engellileri kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül ise “Yoğun programlarına rağmen hanımefendi ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şehirde birlikte iş yapma kültür var. Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği projeleri uygulamaya çalışıyoruz. Herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yaptığı konuşmada, "Bugün her engeli aşarak umutlarını sürdüren engellilerimizin yanındayız. Enerjileri bize heyecan veriyor. Hizmet modellerimizle çıtamızı yükseltmeye devam ediyoruz. Bugün engelsiz bir Gaziantep için bir adım daha atıyoruz. Toplumun bütün kesimlerini kucaklamaya önlerindeki engelleri kaldırıyoruz. Bugün 500 bin engellimize evde bakım hizmeti veriyoruz. 99 yaşam merkezimiz var. Yeni hizmet modelimizle beraber bu faaliyetleri 81 ile yayacağız. 2019 yılında bakım için sırada bekleyen engelli vatandaşımız kalmadı. İsteğimiz engellilerimiz ve aileleri mutlu ve sağlıklı yaşamalarıdır. Engellilerimize girişimcilik için hibe veriyoruz. İnşallah bu merkezde büyük bir başarının kapısı olacak. Büyükşehir Belediyesine de bu merkezi açtığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bugün sosyal devlet olmanın güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Esasen engel insanın zihnindedir, kalbindedir. Bu ülkeye şaşı bakan zihinlerde engelli bakanlar engellerimizden daha engellidir. Bu zihniyetlerden ülkemizi kurtardık. Bu adımların atılmasında emeği olan Hanımefendiye teşekkür ederim. Bugün adliyelerde de engelsiz alanları oluşturuyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, “Böyle güzel bir günde bu güzel merkezde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fatma Şahin’ne özellikle bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Engelli bireyleri karar alma mekanizmasına dahil etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Gönül belediyeciliği anlayışının birinin açılışını yapıyoruz. Bu merkez sadece Gaziantep için değil, ülkemiz için de büyük bir kazanım. Bizim belediyelerimiz gönül belediyeciliği yapıyorlar. Belediyelerimiz Herkesin dar zamanlarda gidecek bir adresidir. Gönül belediyeciliği gönül kazanmak demektir. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizi takdir ediyorum. Hedefimiz destek alamayan engellilerin ihtiyacını karşılamak. Yüzlerden hiç tebessüm eksilmeyeceğinden kuşkum yok. Bu yaşam merkezileri Engelli bireylerin ailelerine de destek oluyorlar, ailelerimizin karşılaştığı güçlükleri azaltıyor. Tüm bu icraatlar engelsiz kent Gaziantep kimliği ile uyuşuyor. Son günlerde belediyelerimiz arka arkaya modern merkezler hizmete soktu. Hepsi engelli bireylerin yaşam kalitesi içindir. 17 yılda 55 bine yakın engelli memur istihdam edildi. Engelli ailelerini güçlendirmek için evde bakım aylığı veriliyor. Kamu ve özel sektör yöneticilerine sesleniyorum. Bizim ruhumuzda yetinmek değil, daha üst hedefler var. Engelli bireyleri karar alma mekanizmasına dahil etmeliyiz. Bu pozisyondaki sayıyı arttırırsak bakış açılarını görebiliriz. Vizyon zihin meselesidir. Bilimsel çalışmalar için iki bacaklı olmak önemli değildir. Engelli bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmak için başka bir şeye ihtiyaç yok. Şehrin altyapısını engellilere göre yapmak çok önemlidir. Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarının kolaylaşmasında bilinçlendirme çalışması çok önemlidir. Birbirimize baktığımızda bedenlerimizi değil, kalplerin içine bakalım. Engelli engelsiz her çocuğumuzu bir araya getirecek faaliyetler geliştirelim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesini Fatma Şahin nezdinde tebrik ediyorum. Bu yaşam merkezinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.