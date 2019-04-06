Emine Erdoğan, Ürdün'de

DEAD SEA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesel toplantısında Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ve Genel Müdürü Klaus Schwab ile görüştü.

Emine Erdoğan, Ölüdeniz'de Kral Hüseyin Bin Talal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesel toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ve Genel Müdürü Klaus Schwab ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, çevre konusunda bireysel farkındalıkların yanı sıra uluslarası arenada yapılacak çalışmalar ele alındı.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende, çevrenin korunması konusunda yeni projeleri hakkında bilgi vererek Türkiye ile ortak çalışma isteklerini dile getirdi.

Bu kapsamda, 24-25 Nisan tarihlerinde Türkiye ziyaretinin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılacak iş birliklerinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, çevre kirliliğinin önlenmesi için okyanus temizliğinin önemi ve bu konuda alınabilecek önlemler konusu üzerinde de duruldu.

Bu görüşmenin ardından Emine Erdoğan, Kraliçe Raniael-Abdullah’ın onuruna verdiği özel yemeğe katıldı. Emine Erdoğan, Türkiye'de ye dönmeden Ürdün Kalesine bir ziyaret gerçekleştirdi.



Emine Erdoğan’ın Ürdün ziyaretine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.



