Emine Erdoğan sosyal medyadan sürpriz paylaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığınca, bakanlık ve bağlı birimlerde uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne özel hazırlanan tanıtım filmini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bakanlık ve bağlı birimlerde uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne özel hazırlanan tanıtım filmini paylaşarak, "Asker ocakları, vatanın ve milletin muhafızı olmasının yanında gençlerimize yüksek ahlaki değerler kazandıran eğitim yuvalarıdır. Birlik ve karargahlarda #SıfırAtık uygulamasını çok değerli buluyorum. @tcsavunma Bakanlığımızı bu duyarlılığı nedeniyle tebrik ediyorum" tweetini attı.

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