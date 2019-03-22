0553 313 94 23

Emine Erdoğan, Şehitkamil’in sıfır atık projelerini inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan, Şehitkamil Belediyesi tarafından ‘sıfır atık’ vizyonuyla uygulanan geri dönüşüm projelerini inceledi.

22 Mart 2019 Cuma 14:40
Emine Erdoğan, Şehitkamil’in sıfır atık projelerini inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan, Şehitkamil Belediyesi tarafından ‘sıfır atık’ vizyonuyla uygulanan geri dönüşüm projelerini inceledi. Emine Erdoğan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’ndan projelerle ilgili bilgi aldı.


Şehitkamil Nikah Salonunda (ŞNS) açılan ve Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan geri dönüşüm projelerinin tanıtıldığı standın konukları; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan önderliğinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi (MÖP), Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması Projesi (E-MÖP) ve Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla başlatılan Tekstil Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi hakkında standı ziyaret edenleri bilgilendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2012 yılından bu yana uygulanan projelerin kazanımlarını anlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:40
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa otomotiv pazarı Şubat’ta azaldı
    1. Avrupa otomotiv pazarı Şubat’ta azaldı
    2. Kayıp kahveci cinayete kurban gitmiş
    3. TOGEM-DER "Cemre Çarşısı" etkinliği
    4. Bitlis’te ‘Yerli ve Milli Gençlik’..
    5. Tepeyi park yapmak için çalışıyorlar
    6. Şehirlerarası Otobüs Terminalinde..
    7. AK Parti'nin Konya Mitingi
    8. FETÖ'nün suikast timine verilen ceza..
    9. Mahkemede büyük küstahlık! Şerefsiz,..
    10. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akçakaya..
    11. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Erdoğan'a..
    12. Malatya Ovası gelin gibi süslendi
    13. "Kur'an ile sünnet arasına mesafe..
    14. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    15. TCMB döviz kurları
    16. Atletizm Grup Müsabakalarından 7..
    17. Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkanı..
    18. Afyonkarahisar’da helikopter destekli..
    19. Perçin ailesinin acı günü
    20. "Birbirimizi üzecek davranışlardan..
    21. Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    22. "ÖTV ve KDV indirimleriyle paranın..
    23. Down Sendromlu Berkant hayaline kavuştu
    24. Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet..
    25. Yüce Karasu’da mitinge katıldı
    26. Deneyimli Kafeler her yerde
    27. Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman, hepsi..
    28. Aydın-İzmir otobanında trafik kazası:..
    29. SAÜ Diş Hekimliği fakültesi tanıtıldı
    30. Başkan adayı Mutlu Işıksu gençlik..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde