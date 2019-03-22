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Emine Erdoğan, Şahinbey Belediyesinin standını ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’e ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a eğitime yapılan yatırımlar ve sıfır atıkla ilgili bilgiler verdi.

22 Mart 2019 Cuma 17:09
Emine Erdoğan, Şahinbey Belediyesinin standını ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’e ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a eğitime yapılan yatırımlar ve sıfır atıkla ilgili bilgiler verdi.


Bazı ziyaretler için Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Şahinbey Belediyesinin standını ziyaret ederek, eğitime yapılan yatırımlar ve sıfır atıkla ilgili bilgi alıp Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerinde eğitim alan kursiyerlerle sohbet etti.


Şahinbey standı ilgi çekti


Şahinbey Belediyesi standında “Sıfır Atık” ile ilgili yapılan çalışmalar, Okur-yazarlık kurslarında yapılan faaliyetler, tasarım ve beceri atölyelerindeki çalışmalar sergilendi ve büyük bir beğeni kazandı.


Şahinbey Belediyesinin yeni projelerinden olan Bankam Atık projesi Emine Erdoğan tarafından ilgi gördü. Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerinde okuma yazma öğrenen hanımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdıkları şiiri Emine Erdoğan’a diye okuyarak kurstan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Şahinbey Belediyesi tarafından Ekmek israfının önüne geçmek adına vatandaşlara dağıtılan Bayat Ekmek kitabının içerisindeki yemek ve pasta tariflerinden oluşan yiyeceklerde Emine Erdoğan Hanımefendiye ikram edildi. Ayrıca sosyal tesislerde eğitim gören öğrenciler tarafından üzerlerinde Sıfır Atıklardan yapılmış elbiselerin olduğu bir sunum gerçekleştirildi. Yine sosyal tesislerde bulunan eğitimciler tarafından sıfır atıklardan oluşan malzemeler üzerine yağlı boya sanatıyla mercek ile görülebilen resimlerin işlendiği sergi büyük beğeni topladı.


Emine Erdoğan, Şahinbey Belediyesinin çalışmalarını tek tek inceleyerek yapılan çalışmaları takdirle karşıladı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:09
  1. doğa
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