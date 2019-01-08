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Emine Erdoğan'dan vatandaşlara paralı poşet çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ücretli poşet uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip geleceğimizi koruyalım" dedi.

08 Ocak 2019 Salı 20:43
Emine Erdoğan'dan vatandaşlara paralı poşet çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın eşi Emine Erdoğan, ücretli poşet kullanımına geçilmesine ilişkin, "Çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de poşetlerin ücretli olması, geleceğimiz adına önemli bir adım. Okyanuslarımız tek kullanımlık plastiklerle doldu. Bu çevre hareketine katılan milletimizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Daha ilk haftada kişi başı poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip geleceğimizi koruyalım." dedi.

Emine Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın eşi Emine Erdoğan, Twıtter hesabından yaptığı paylaşımda çevre kirliliğine dikkat çekerek, ücretli poşet kullanımına geçilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de poşetlerin ücretli olması, geleceğimiz adına önemli bir adım. Kullanım süresi ortalama 15 dk olan bir poşetin doğada çözünmesi yüzyıllar alıyor. Okyanuslarımız tek kullanımlık plastiklerle doldu. Bu çevre hareketine katılan milletimizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Daha ilk haftada kişibaşı poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip geleceğimizi koruyalım" dedi.

Emine Erdoğan açıklamalarına, çevre kirliliğine dikkat çeken bilgilendirme videosu da ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:43
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  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Recep Tayyip
  4. Emine Erdoğan

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