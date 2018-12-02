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Emine Erdoğan Paraguay'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TİKA'nın Paraguay'a yaptığı ambulans ve tekerlekli sandalye yardımlarının teslim programına katıldı

02 Aralık 2018 Pazar 21:12
Emine Erdoğan Paraguay'da

ASUNCİON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Paraguay Sağlık Bakanlığına ambulans ve tekerlekli sandalye yardımlarının teslim edildiği programa katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Paraguay Sağlık Bakanlığına yaptığı ambulans ve tekerlekli sandalye yardımlarının teslimi için başkent Asuncion'daki tarihi hükümet binası Lopez Sarayı'nda program düzenlendi.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi ziyaretinde kendisine eşlik eden eşi Emine Erdoğan ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Lopez Moreira Bo katıldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 21:12
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

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