Emine Erdoğan Paraguay'da

ASUNCİON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Paraguay Sağlık Bakanlığına ambulans ve tekerlekli sandalye yardımlarının teslim edildiği programa katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Paraguay Sağlık Bakanlığına yaptığı ambulans ve tekerlekli sandalye yardımlarının teslimi için başkent Asuncion'daki tarihi hükümet binası Lopez Sarayı'nda program düzenlendi.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi ziyaretinde kendisine eşlik eden eşi Emine Erdoğan ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Lopez Moreira Bo katıldı.