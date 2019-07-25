Emine Erdoğan Malezya Başbakanı'nın eşi ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in eşi Siti Hasmah ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in eşi Siti Hasmah ile görüştü. Erdoğan, resmi ziyaret dolayısıyla Türkiye'de bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in eşi Siti Hasmah ile Devlet Konukevi'nde bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Emine Erdoğan, paylaşımında, "Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasında dostluğu güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini de kullandı.

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