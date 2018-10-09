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Emine Erdoğan Macar Kültür Evi'ni ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi  Emine Erdoğan, Macaristan ziyareti kapsamında Macar Kültürevi'ni ziyaret etti.

09 Ekim 2018 Salı 16:06
Emine Erdoğan Macar Kültür Evi'ni ziyaret etti

Macar Kültür Evi'nde çocuklar tarafından sahnelenen geleneksel dans  gösterilerini izleyen Emine Erdoğan, ardından el sanatları atölyesini gezdi.

Macar kültür ürünlerinin sergilendiği sergi ve müzeyi de gezen Emine  Erdoğan, Türk kültür kurumları  ile iş birliği yaparak ortak kültürel değerlerin  korunması ve yeni nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yapılabileceğini  ifade etti.

Emine Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gül Baba  Türbesi'nin açılışına katıldı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:06
  1. Macar Kültür Evi

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