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Emine Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:- "Kadının varlığı, gücü ve emeği yarınlarımızın teminatıdır. Kadının olmadığı her alan çorak bir toprak gibidir"- "Ülkemizde tarımsal faaliyetlerin yüzde 50'si kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor"- "2013-2018 yılları arasında toplam 2,5 milyon kadın çiftçimizin eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını sağladık"

06 Mart 2019 Çarşamba 19:00
Emine Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadının varlığı, gücü ve emeği yarınlarımızın teminatıdır. Kadının olmadığı her alan çorak bir toprak gibidir." dedi.

Emine Erdoğan, Hollanda Büyükelçiliğinin davetiyle Türkiye'de bulunan ve geri dönüşümlü tarım politikaları uygulayan Hollandalı kadın çiftçiler ile Türkiye'de tarımsal ve hayvancılık alanında faaliyet yürüten başarılı kadın girişimcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada kadın çiftçilerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, "Kadının varlığı, gücü ve emeği yarınlarımızın teminatıdır. Kadının olmadığı her alan çorak bir toprak gibidir." dedi.

Anadolu kadının toprakla bağının hiçbir zaman kopmadığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Aynı şekilde biz Hollanda'nın toprakla ilişkisini, sanat eserlerinden, özellikle Van Gogh'un meşhur sarı renginden biliriz. Hollanda'nın yüzyıllar boyunca su baskınlarına karşı verdiği mücadele hepimizin malumudur. Fakat her defasında yılmadan her şeye yeniden başlanması, Hollanda köylüsüne toprakla ilgili bilimsel bilgi yanında bilgelik de kazandırmıştır." ifadesini kullandı.

Dünya nüfusunun 2030'da 8,6 milyara, 2050'de ise 9,8 milyara ulaşacağı tahminini dile getiren Emine Erdoğan, "Dünya nüfusu artarken kişi başına düşen tarım arazisi ve su kaynakları da azalıyor. Yani ortada yönetilmesi gereken yeni bir durum var. Gelecekte su savaşlarının çıkmasını, büyük göç dalgalarının yaşanmasını istemiyorsak doğru politikalar geliştirmeliyiz." uyarısını yaptı.

- "Gıda ihtiyacının çözümü GDO değil"

Nüfusla birlikte artan gıda ihtiyacının çözümünün "GDO" olduğunu düşünmediğini belirten Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü esas sorun, gıda yetersizliğinden değil adaletsiz dağılımdan kaynaklanıyor. Yılda 10 milyon insanın açlıktan öldüğü bir dünyada 1,3 milyar ton gıda israfı yapılıyor. Öte yandan tarımsal faaliyetlerimizde çevreci politikalar uygulamalıyız. İklim dostu tarımda performansı artırmak ve karbon ayak izini azaltmak, öncelikli hedeflerimiz arasında olmalı. Hepimiz biliyoruz ki yaygın sağlık sorunlarının temelinde genetiği değiştirilmiş tohumlar, kimyasallarla kirletilmiş topraklar var."

- "Kadınlar tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin adeta teminatı"

Türkiye olarak, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında 2013-2017 yıllarında Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı'nın uygulandığını, şimdi de 2018-2022 yıllarını kapsayacak ikinci fazın başladığını dile getiren Emine Erdoğan, orman ve meraların rehabilitasyonu, iklim dostu tarım ve sürdürülebilir arazi yönetiminin odak noktasını oluşturduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan, tarım ile ilgili yatırım ve desteklerde, kadınlar ve genç yatırımcılara pozitif ayrımcılık politikalarının benimsendiğini belirterek, "Genç Çiftçi Desteklenmesi Programı'nın yüzde 60,31'i kadın çiftçilerden oluşuyor. Ülkemizde tarımsal faaliyetlerin yüzde 50'si kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu çok önemli bir rakam. Kadınlar tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin adeta teminatı noktasında. Bu sebeple çeşitli eğitim seferberlikleri düzenliyoruz. 2013-2018 yılları arasında toplam 2,5 milyon kadın çiftçimizin eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını sağladık." bilgisini verdi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, bu bağlamda tarımda millileşme sürecini yakından takip ettiklerini, özellikle, Ata Tohumu Projesiyle yerel tohumların toplandığı, kayıt altına alındığını, Tohum Gen Bankası'nda yerli tohumların çoğaltıldığını ifade etti.

- "Umuyorum ki bugün yeni işbirliklerinin tohumları da atılacak"

Emine Erdoğan, Hollandalı kadın çiftçilerle Türkiye'de tarımsal faaliyet yürüten kadın girişimcilerin bilgi alışverişlerinin, tarımda çevre bilincini artıracağına ve doğal bir yaşamın gerekliliklerini yerine getireceğine dair inancını dile getirerek, "Tarımla uğraşan, girişimci, iki ülke kadınlarının bugün burada buluşmasını, deneyimlerini paylaşmasını çok anlamlı buluyorum. Umuyorum ki bugün yeni işbirliklerinin tohumları da atılacak. Öyle bir tohum serpelim ki gelecekte kadın dayanışmasının güzel meyvelerini toplayalım." diye konuştu.

Emine Erdoğan, kadın çiftçilerle özel buluşmayı sağlayan Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'e teşekkürlerini ifade etti.

Hollandalı kadın çiftçiler adına Büyükelçi Kwaasteniet de Emine Erdoğan'a davet nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Toplantıda Hollandalı Ve Türk kadın çiftçiler tecrübe paylaşımda bulundu. Küçük aile işletmelerinde teknoloji kullanımı, organik tarım, geri dönüşümlü tarım yöntemleri, atıksız ve sürdürülebilir tarım konu başlıklarında fikir alışverişi yapıldı.

Hollandalı heyet, geleneksel Hollanda çiftçilerinin kullandığı ahşap ayakkabılarla Türk bayrağı rengini simgeleyen kırmızı ve beyaz renkli çiçek soğanları takdim etti.



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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 19:00
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

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