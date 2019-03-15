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Emine Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Kadın Kolları Teşkilatı ile bir araya geldi

15 Mart 2019 Cuma 19:44
Emine Erdoğan İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Kadın Kolları Teşkilatı ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen programda, Emine Erdoğan salondakilere hitap etti.

Programda ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan birer konuşma yaptı.

Program, Emine Erdoğan'a hediye takdimi ve hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:44
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