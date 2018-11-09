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Sıfır Atık projesinin ekonomiye katkısı büyük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve Tekirdağ genelinde tüm kaymakamlıklar ve belediyelerin katılımıyla yapılacak olan ‘Sıfır Atık’ projesiyle çevre duyarlılığının artırılması ve tonlarca atığın ekonomiye dönüştürülmesi amaçlanıyor.

09 Kasım 2018 Cuma 09:26
Sıfır Atık projesinin ekonomiye katkısı büyük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’nin aksamadan yürütülmesi ve gelişmesine katkıda bulunulması adına Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’ın tüm ilçelerinde projeden sorumlu üst düzey yetkililerin de katılım sağlayacağı toplantılar düzenleniyor.

Her ilçede toplantılar yapılacak

Çevre duyarlılığının artırılması ve tonlarca atığın ekonomiye dönüştürülmesi konusunda tüm Türkiye’de yaygınlaşması amaçlanan ‘Sıfır Atık’ projesi Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde başlatılırken, toplantılar, 5 Aralık 2018’e kadar tüm ilçelerde tamamlanmış olacak.

100 tondan fazla toplanılması planlanıyor

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürü Ömer Albayrak yaptığı açıklamada, "Valimizin talimatları ile il genelinde bulunan tüm kamu kurumlarından toplanan aylık 100 ton civarındaki geri dönüştürülebilir atık miktarını arttırmak ve bu uygulamanın tüm il geneline yaygınlaşarak geri dönüştürülebilir kaynaklarımızın çöpe gitmeden ekonomiye geri kazandırılabilmesi için başlatılan Sıfır Atık Projesine tüm kesimlerin önem göstermesi ve projeye katılması gerekir" dedi.

Cezalar ve mükafatlar mevzuatlaştırılacak

Özellikle belediyelerin bu tür atıkların toplanması ve ekonomiye kazandırılması için toplama ağlarını çok iyi kurmaları gerektiği de belirtilirken, ’Sıfır Atık’ yönetmeliğinin de ayrıca yayınlanmak üzere olduğu ve önümüzdeki günler ekonomiye geri kazandırılabilecek atıkların toplanması için mükafatların ve cezaların mevzuatlaştırılacağı da öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 09:26
  1. Tekirdağ
  2. sıfır atık

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  • ihsanihsan27 dk önce
    emine hanım allah rızası için helal gıdaya geçilsin öncülük yap akit bunuda sen duyur
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