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Emine Erdoğan: “Hayat dışarıda akıp giderken engelli kardeşlerimizi evlerine mahkum edemeyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Hayat dışarı da akıp giderken engelli kardeşlerimizi evlerine mahkum edemeyiz.

05 Mart 2019 Salı 18:06
Emine Erdoğan: “Hayat dışarıda akıp giderken engelli kardeşlerimizi evlerine mahkum edemeyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Hayat dışarı da akıp giderken engelli kardeşlerimizi evlerine mahkum edemeyiz. Onları yaşamın her alanında; okulda, iş yerinde, sanatın ve sporun farklı dallarında daha çok görmek için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan “Engelsiz Üniversite”açılışına katıldı. Proje kapsamında 40 branşta 1500 engelliye eğitim verilecekbilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanması planlanan projenin açılışına Emine Erdoğan’ın yanı sıra Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Medipol Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, eğitim gören engelliler, velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Engeliler sarayına gelen Emine Erdoğan sınıfları tek tek gezerek verilen eğitimler hakkında bilgi aldı.



“Engelli kardeşlerimizi evlerine mahkum edemeyiz”


Engelli vatandaşların yaşadığı sorunlara değinen Emine Erdoğan, “Hayat dışarı da akıp giderken engelli kardeşlerimizi evlerine mahkum edemeyiz. Onları yaşamın her alanında; okulda, iş yerinde, sanatın ve sporun farklı dallarında daha çok görmek için elimizden geleni yapmalıyız. Engelli kardeşlerimizin çok büyük hayalleri var. Sizler hayallerinizi bizlerle paylaşın, bizler de bu hayallerin gerçekleşmesi için çalışalım. Maalesef ki kimi zaman engelli rampaları önüne ve görme engellileri için yapılan yürüyüş yollarının üzerine araçların park ettiğini görüyoruz. Engelli araçlar için tahsis edilen park alanlarının başkaları tarafından işgal edildiğine şahit oluyoruz. Özellikle alışveriş merkezleri gibi kalabalık mekanlar da engelli kardeşlerimiz bazen asansör kapısında uzun dakikalar beklemek zorunda kalıyorlar. Bunlar hepimizi üzen ve bize yakışmayan manzaralar. Sosyal yaşam alanlarında engelli vatandaşlarımıza öncelikli davranılması hepimizin hassasiyeti olmalıdır. Hepimiz empatiyle hareket etmeliyiz. Bağcılar Belediyesini yıllardır gönül belediyeciliğinin bir parçası olarak engelliler konusundaki hassasiyetleri nedeniyle kutluyorum” diye konuştu.



“Burası bizim dua kaynağımız”


Engelsiz Sarayı’nın dua kaynağı olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Engelliler Sarayı engellilerimize burayla ilgili gelen dostlarımı programdan sonra ziyaret etmelerini istirham ediyorum. Burası bizim dua kaynağımız.Eğer çocuklarımızın, engellinin, kadının ve erkeğinin yüzü gülerse bizimde yüzümüz gülüyor. Mutlu ve huzurlu toplum diye çıktığımız yolda Bağcılar’da kurumsal hale getirdiğimiz bu merkezlerle Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle gönül belediyeciliğini gelecek dönemde doruk noktasına ulaşacağımıza özellikle ifade etmek istiyorum. Bağcılar’da ilk yapacağımız projelerimizden bir tanesi de uluslararası buz hokeyi ve okçuluk tesisleri olacaktır. Bağcılar meydanımız İstanbul’un en büyük meydanı. Elli beş bin metre kareye hedefte ulaşacağız inşallah” dedi.


Yapılan konuşmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Eşi Emine Erdoğan’ın fotoğraflarının olduğu halıdan dokunulmuş tabloEmine Erdoğan’a hediye edildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:06
  1. doğa
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  3. fotoğraf

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