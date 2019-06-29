0553 313 94 23

Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus Sempozyumu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Osaka’da Deniz ve Okyanus Sempozyumu’na katıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:38
Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus Sempozyumu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Osaka’da Deniz ve Okyanus Sempozyumu’na katıldı. Lider eşlerinin aile fotoğrafı çekimine katıldı.


Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılan liderlerin eşleri "Deniz ve Okyanus Sempozyumu"na katıldı. Sempozyuma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin eşi Akie Abe tarafından karşılandı. Ardından lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:38
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    1. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    2. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
    3. Batı demokrasiyi Müslümanlara karşı..
    4. Galatasaray'dan bir transfer bombası..
    5. MHP’den ‘İşsiz gençlere ödeme..
    6. Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
    7. AOSB’den Kızılay’a kan ve kök hücre..
    8. Jandarma Komutanlığından açıklama
    9. Başkan Sever’den çocuklara müjde
    10. Başkan Çolakbayrakdar Asfalt..
    11. Başkan Büyükkılıç, Erciyes..
    12. Çaykur Rizespor'dan Godfred Donsah..
    13. Başkan Sever LGS Türkiye birincisini..
    14. 1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve..
    15. Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun..
    16. İki otomobil çarpıştı:6 Yaralı
    17. Yaz futbol okulu faaliyetlere başladı
    18. İmar barışı ödemeleri için kamu..
    19. Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası..
    20. Başkan Büyükakın: “Biz birlikte..
    21. Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    23. Trump: "Türkiye’ye karşı adil olmak..
    24. Kariyere KO-MEK Referansı
    25. Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen..
    26. Bosna Hersek'te 509. Ayvaz Dede..
    27. Vücüduna yapışan keneyi çıkarınca öldü
    28. Renault MAİS'e 4 ödül
    29. Onazi, Ünal Karaman’ın doğum gününü..
    30. TSK ve ÖSO katil rejime bomba yağdırdı
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı