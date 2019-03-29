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Emine Erdoğan "Cemre Çarşısı" etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TOGEM-DER tarafından "Temiz çevre" temasıyla düzenlenen etkinlikte, "Sıfır Atık" temalı ürünleri inceledi

29 Mart 2019 Cuma 18:35
Emine Erdoğan "Cemre Çarşısı" etkinliğine katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nce (TOGEM-DER) sıfır atık projesine destek amacıyla organize edilen "Cemre Çarşısı"nı gezdi.

"Temiz çevre" temasıyla Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel'de düzenlenen etkinliğe katılan Erdoğan, Cemre Çarşısı'nı gezerek, "Sıfır Atık" temalı ürünleri inceledi.

Programda, Emine Erdoğan'a, TOGEM-DER Başkanı Saadet Gülbaran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik etti.

TOGEM-DER'in ihtiyaç sahibi aileler için dizayn ettiği dilek ağacında kart seçen Erdoğan, ailelere, hava temizleme makinesi, bisiklet, bilgisayar ve çamaşır makinesi bağışında bulundu.

Erdoğan, el sanatı ürünleri ile yıkanabilir çocuk bezi ve alüminyum folyo yerine doğa dostu balmumundan üretilen folyoyu yakından inceledi. Ayrıca Erdoğan, KADEM tarafından desteklenen kadın girişimcilerin yaptıkları el sanatları ürünlerini inceledi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "sıfır atık" standında da bilgi aldı.

Dünyada "sıfır atık" hareketinin öncüsü olarak bilinen Amerikalı Bea Johnson ile tanışan Erdoğan, Türkiye'de ve dünyada sıfır atık projelerinin gelişimiyle ilgili sohbet ederek, sıfır atık projesine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Emine Erdoğan, daha sonra Mutfak Atölyesi'ne geçerek, "sıfır atık yemeği"nin yapılması için şef Arda Türkmen'e eşlik etti. Erdoğan'ın Türkmen'le yaptığı sebze yemeğinin kabuklarından mücver yapıldı, diğer organik atıklar ise kompost gübre olmak üzere değerlendirildi.

Etkinlikte, denizleri ve yer altı su kaynaklarını korunmak için atık yağların lavaboya dökülmemesine dikkat çekildi.

- Geliri "Sıfır Atık" projesinin yaygınlaşması için kullanılacak

Tematik stantlardan alışverişe, kültür-sanattan çevre dostu söyleşilere ve sağlıklı beslenmeye kadar kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan "Cemre Çarşısı" önemli isimleri ağırladı. Ünlü isimlerin eşyalarının satıldığı etkinlikte, paylaşım ekonomisinin önemine dikkat çekildi.

Arda Türkmen, Rafet İnce, Özlem Mekik, Eyüp Kemal Sevinç, Ali Açıkgül, Ömür Akkor, Duygu Tuğçu gibi şeflerin mutfakta geri dönüşüm konusunu ele aldığı etkinlikte, "çevre sevgisi paylaştıkça çoğalacak" teması işlendi.

Etkinliğe, Mehmet Fatih Çıtak, Hülya Erol, Mim Kemal Öke, Mehmet Ali Bulut, Kemal Özer gibi birçok önemli yazar ile "sıfık atık, sıfır açlık" kapsamında diyetisyen Taylan Kümeli ve Sağlıklı Yaşam Koçu Ayşe Tolga da konuk oldu.

Dünyada "sıfır atık" hareketinin öncüsü olan ve "Zero Waste Home" kitabı 22 dile çevrilen Bea Johnson, etkinliğin ilk gününde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Johnson, sıfır atığın hayata nasıl geçiş yaptığını, dünyayı kurtaracak ipuçlarını ve evde çöp çıkarmadan nasıl yaşanabileceğini çevre dostlarıyla paylaştı.

Cemre Çarşısı'ndan elde edilen gelir, "Sıfır Atık" projesinin yaygınlaştırılması için kullanılacak.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:35
  1. Cemre Çarşısı
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
  3. sıfır atık
  4. Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği

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