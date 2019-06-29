Emine Erdoğan, çay seremonisine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya’da çay seremonisine katıldı.29 Haziran 2019 Cumartesi 15:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya’da çay seremonisine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Japonya’nın Osaka şehrinde lider eşlerine düzenlenen çay seremonisine katıldı. Çay seremonisi sonrası liderlerin eşlerine kültürel dans gösterisi gerçekleştirildi.
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