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Emine Erdoğan Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Saraybosna Maarif Okulu ve Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:55
Emine Erdoğan Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Saraybosna Maarif Okulu ile Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, ilk olarak Saraybosna Maarif Okulu'na gitti.

İlkokul ve anaokuluna girişte öğrencilerin şarkılarıyla karşılanan Emine Erdoğan, anaokulu öğrencileriyle oyun sınıfında bir araya gelerek sohbet etti.

Emine Erdoğan, okulun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Maarif Okulu'ndan ayrılmadan önce okul bünyesindeki el sanatları kursu stantlarını da gezen Emine Erdoğan, Boşnak kadınlarca seslendirilen "Üsküdar'a Giderken" ve "Sevdalinka" şarkılarını dinledi.

Emine Erdoğan'a, Maarif Okulu ziyaretinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç ile Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün eşlik etti.

Daha sonra Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, Boşnak öğrenciler tarafından ney dinletisiyle karşılandı.

Kültür Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.

Ziyarette Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Saraybosna Kültür Müşaviri Mert Demiral da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:55
  1. Saraybosna Maarif Okulu
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
  3. Yunus Emre Kültür Merkezi
  4. ziyaret

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