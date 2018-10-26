Emine Erdoğan, BM Nüfus Fonu İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Kadınların Güçlendirilmesi ve Kadın Sağlığını İlgilendiren Tabularla Mücadele” konulu etkinliğe katıldı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Yardımseverlik Platformu ELBI iş birliği ile Antalya’da düzenlenen etkinlik öncesinde Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem ile özel bir görüşme yaptı.

Emine Erdoğan’a kadınlar ve kız çocuklarının sorunları konusunda gösterdiği liderlikten dolayı teşekkür eden Dr. Natalia Kanem, 4 milyona yakın mülteciye yaptıkları insani yardım dolayısıyla da kendisini tebrik etti. Dr. Kanem, mültecilerin yaşadıkları bölgeleri bizzat ziyaret edip, yapılan çalışmaları yakından gördüğünü ve etkilendiğini de Emine Erdoğan’a iletti.

BM NÜFUS FONU İCRA DİREKTÖRÜ DR. KANEM: “EMİNE ERDOĞAN’IN HERKESİ BİR ARAYA GETİRME ÖZELLİĞİ GENÇLER TARAFINDAN ÖRNEK ALINMALI”

Emine Erdoğan’ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler’de yaptığı, “Kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi” temalı konuşmasının da oldukça etkileyici olduğunu ifade eden Dr. Kanem, Afrikalı lider eşlerinin öncülüğünden sıklıkla bahsettiği Emine Erdoğan’ın, herkesi bir araya getirme özelliğinin gençler tarafından örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Emine Erdoğan’ın, Myanmar’da yaşanan dramı uluslararası mecraya taşımak üzere Bangladeş’e yaptığı ziyaretin etkilerinden de bahseden Dr. Kanem, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya da değinerek, gençlere verdikleri değerin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede; Türkiye’de ve dünyada kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için yaptıkları çalışmaları anlatan Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk STK’larının Afrika’da kadın sağlığı ve su konusundaki çalışmalarından da bahsetti.

Görüşmeye, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alpmete ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile BM Nüfus Fonu temsilcileri katıldı.