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Emine Erdoğan, Başçarşı’yı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna’daki Başçarşı’yı gezdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:50
Emine Erdoğan, Başçarşı’yı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna’daki Başçarşı’yı gezdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bosna Hersek ziyareti kapsamında eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Erdoğan ikili temaslar gerçekleştirirken Emine Erdoğan da Bosna Hersek’te ziyaretlerini sürdürüyor. Emine Erdoğan, başkent Saraybosna’da bulunan Başçarşı’yı gezdi. Emine Erdoğan’a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç’in eşi Vildana Caferoviç eşlik etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:50
  1. doğa

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