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Emine Erdoğan, Anadolu Açık Hava Müzesi’nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'daki Anadolu Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etti.

11 Ekim 2018 Perşembe 20:48
Emine Erdoğan, Anadolu Açık Hava Müzesi’nde

Emine Erdoğan, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Sema ve Harun Demir çiftinin çabalarıyla kurulan ve köy yaşantısının anlatıldığı ve "yaşayan köy müzesi" niteliğindeki Anadolu Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Gezi öncesinde müzenin kurucularından Sema Demir, Emine Erdoğan ve beraberindekilere sunum yaparak müze hakkında bilgi verdi.

Açık hava müzesindeki, köy yaşantısının anlatıldığı, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ait yöresel evleri gezen Emine Erdoğan’a, Beypazarı yöresine özgü yemekler ikram edildi.

Emine Erdoğan, müzede sergilenen Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencilerinin tasarladığı yöresel kıyafetleri de inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müzedeki çamaşırhane, pekmezlik, çarşı gibi alanları da gezen Emine Erdoğan, geleneksel el sanatlarının yapıldığı atölyeleri gezdi.

Emine Erdoğan'a, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile bakan eşleri ve milletvekilleri eşlik etti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 20:48
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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