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Emine Erdoğan Amerikalı heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'in başkanlığındaki heyeti kabul etti- Emine Erdoğan: - "Türkiye, bütün potansiyeli ile kendini dünyaya açmış, 360 derece diplomasi yapan merkez ülkedir. Bizler, dünyanın iyiliği için her türlü ortak girişime hazırız"- "Türkiye'de demokrasi, kanunların olduğu kadar, demokrasiye inanan cesur insanımızın da teminatı altındadır. Bu nedenle güven ortamı, Türkiye'nin olağan halidir"

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:20
Emine Erdoğan Amerikalı heyeti kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye, bütün potansiyeli ile kendini dünyaya açmış, 360 derece diplomasi yapan merkez ülkedir. Bizler, dünyanın iyiliği için her türlü ortak girişime hazırız." dedi.

Emine Erdoğan, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'in başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, heyet temsilcileri çevresel inisiyatifler, sağlıklı yaşamla ilgili konular ile Türkiye'deki küresel "İşgücündeki Kadınlar" konferansı ve Türkiye'de kurulacak "Sosyal Gastronomi" merkezi için projelerini sundu.

Kabulde konuşan Emine Erdoğan, önemli küresel markaların temsilcileri olarak çevre duyarlılığı göstermelerinin önemine işaret ederek, "Eğer iş birliği yaparsak, çocuklarımıza çok daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Çünkü dünya, bize atalarımızdan kalan miras değil, çocuklarımıza bırakacağımız emanettir." diye konuştu.

- "Güven ortamı, Türkiye'nin olağan halidir"

Birlikte yapılabilecek güzel iş birliklerine inandığını ifade eden Emine Erdoğan, "Türkiye, bütün potansiyeli ile kendini dünyaya açmış, 360 derece diplomasi yapan merkez ülkedir. Bizler, dünyanın iyiliği için her türlü ortak girişime hazırız. Bu ziyaretin, eğitim, sağlık, kültür, çevre gibi alanlarda iş birliklerine vesile olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.

Türkiye'nin birçok açıdan oldukça dinamik bir ülke olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Başka toplumların başına gelse, o toplumu yerle bir edecek nice felaket, bu ülkede adeta ayakta atlatılmış bir grip gibidir. 2016 yılında yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi, bunun en canlı örneğiydi. Türk milleti, üzerine bombaların yağdığı o kanlı gecenin sabahında kendi zaferini kutladı. Ertesi gün Türkiye'de hayat kaldığı yerden devam etti. Ekonomimiz istikrarını ve yükselen grafiğini korudu. Türkiye'de demokrasi, kanunların olduğu kadar, demokrasiye inanan cesur insanımızın da teminatı altındadır. Bu nedenle güven ortamı, Türkiye'nin olağan halidir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin mevcut potansiyelinde kadınların çok özel bir yeri var"

Bölgedeki yüksek politik tansiyona rağmen vicdanın bu ülkede hiç yere düşmediğini vurgulayan Emine Erdoğan, "4 milyona yakın mülteciyi 2011'den bu yana ülkemizde misafir ediyoruz. İnsanlık tarihinin en büyük göç dalgalarından birinin önünde, sağlam biçimde duruyoruz. Bugün nerede, ne zaman karşımıza çıkacağı belli olmayan, tüm dünyayı tehdit eden teröre karşı da etkin bir mücadele yürütüyoruz. Türkiye, terörün kaynaklarını yalnızca kendisi için değil, tüm bölge için yok etme çabasında lider bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik konumunun yanında genç nüfusu ile önemli bir potansiyel olduğunun altını çizerek, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Raporunda Türkiye'nin, 2018 yılında 17 basamak yükseldiğini, bunun küresel yatırımcılar için önemli bir teşvik olduğu kanaatini dile getirdi.

Türkiye'nin mevcut potansiyelinde kadınların çok özel bir yeri olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, "Bu ülkenin kadınları, darbe gecesinde tankları durdurmakla kalmamış, ekonomiden siyasete, akademiden sanata tüm alanlarda varlık göstermektedir. Son 15 yılda kadınlarımızın iş gücüne katılımı ve istihdamdaki yeri 9 puan artmıştır. Hükümetimiz, 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini, kadınlarımızla gerçekleştirmek konusunda vizyon birliği içindedir." yorumunu yaptı.

Kabulde, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve diğer katılımcılar söz alarak Emine Erdoğan'a toplantı yapma fırsatı verdiği için teşekkür ettiler, çevre başta olmak üzere sosyal konulardaki duyarlılığı nedeniyle takdirlerini belirttiler.

Katılımcılar, bir First Lady'nin etkisi tüm ülkeye yayılan böylesine aktif projeler himaye etmesini ilgi ve takdirle izlediklerini aktardılar.

Emine Erdoğan ise, toplantının sonunda insanlığın iyiliği ve hayrı için her türlü faaliyette iş birliğine açık olduğunu söyledi.

Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk Zümrüt, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:20
  1. Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
  3. e ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy

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