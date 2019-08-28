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Emine Bulut'un katilini övmüştü! Bir şok da TBMM'den geldi

Emine Bulut cinayetini öven ve cani katile tebriklerini ilettiği için hakkında soruşturma başlatılan Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen’e bir şok da TBMM’den geldi. Özen'in Meclis’e girişlerinde tedbir uygulanmasına karar verildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:21
Emine Bulut'un katilini övmüştü! Bir şok da TBMM'den geldi

Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Meclis’e dilekçeyle başvuruda bulunarak, son dönemde polis eşliğinde gelmek zorunda bırakıldığını ve bu durumun düzeltilmesini talep etti.

Komisyon konuyu TBMM Halkla İlişkiler Başkanlığı’na sordu. Gelen yanıtta, Özen’in komisyon üyelerine rahatsız edici üslupta ve çok sayıda mail ve faks gönderdiği bu nedenle Meclis’e girişlerinde tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Soruşturma açılmıştı: 7 yıla kadar hapis...

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin faili Fedai Baran hakkında övgü dolu mesajlar yazan Muhammet Özen'e 7 yıla kadar da hapis cezası istenmişti. Özen'in paylaşımı üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı. Özen hakkında başlatılan soruşturmada, suç işlemeye tahrik suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası, suçu ve suçluyu övme suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:21
  1. Ankara
  2. Muhammet Özen
  3. emine bulut

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