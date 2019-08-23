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Emine Bulut için sessiz protesto

- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesinin ardından alınan karar gereği Beşiktaş-Göztepe maçı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına 1 dakika geç başladı

23 Ağustos 2019 Cuma 20:37
Emine Bulut için sessiz protesto


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan maçta, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut unutulmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesi sonrası alınan karar gereği, karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Beşiktaş ve Göztepeli oyuncular ile maçın hakem üçlüsü, alınan karardan dolayı sahaya siyah pankartla çıktı.

Başlama düdüğü öncesi Bulut için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


- Tribünler de protesto etti


Her iki takımın taraftarları Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi.

Vodafone Park'ta maçı izlemeye gelen her iki takımın taraftarları, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratı yaparken, Beşiktaş tribünlerinde Emine Bulut'un isminin yazılı olduğu "Anne lütfen ölme" pankartı yer aldı.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 20:37
  1. Beşiktaş
  2. Emine Bulut
  3. Futbol
  4. Göztepe
  5. SÜPERLİG

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