Emine Bulut cinayetinin görüldüğü davada Mahkeme salonu karıştı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Emine Bulut cinayetiyle ilgili davada katil zanlısı Fedai Varan ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma devam ederken, salonda gerginlik yaşandı. Mahkeme heyeti tarafından olay anına ilişkin görüntülerin izlenmesine karar verildi. Görüntüleri izlemek istemeyen maktul yakınlarının da dışarı çıkarılması istendi. Daha sonra mahkemede cinayet anına dair görüntüler izletildi.

Aile yakınları fenalık geçirdi

Görüntülerin izlenmesinden sonra fenalık geçiren aile yakınları sanık Fedai Varan’a saldırdı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı mahkeme salonunda üst düzey güvenlik tedbiri alındı. Sanık Fedai Varan ile duruşmaya katılanlar salondan çıkarıldı.

Güvenlik önlemleri arttırıldı

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi. O sırada Emine Bulut’un kardeşi, “Burayı koruyanlar kardeşimi neden karakolda korumadılar" diye serzenişte bulundu. Jandarma ve polis adliye koridorunda sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Tanıklar cinayet anını anlattılar

Duruşma verilen aranın ardından tanıkların dinlenmesiyle devam etti. Tanıklar, sanık Fedai Varan’ın Emine Bulut’a saldırdığını, Bulut’un ise ‘ölmek istemiyorum’ diye bağırdığını gördüklerini ifade ettiler.

Katil zanlısının bıçağı gösterildi

Cinayetin yaşandığı mekanın sahibi ise, Emine Bulut’un ambulans çağır diye bağırdığını, kendisinin kan akan bölgeye bezle tampon yaptığını ve aynı zamanda ambulansı da çağırdığını anlattı. Görüntüleri kayıt altına alan tanıkta dinlenildi. Duruşma da katil zanlısının bıçağı da gösterildi.