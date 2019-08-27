Emine Bulut cinayeti Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u öldüren F.V, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren cinayet zanlısı F.V, Bolu'ya nakledildi. F.V, tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



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