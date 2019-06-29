Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyet hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
İslam'a ve başörtüye saldırılarıyla gündeme gelen Yargıçlar Sendikası (YARSAV) eski Başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP’l Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yüzde 54 oranında oyla kanamazsı sonrası şımarık tavırlara sergilemeye başladı.29 Haziran 2019 Cumartesi 17:10
yeniakit.com.tr
Geçtiğimiz yıllarda İslam’a ve başörtüsüne yönelik yaptığı küstah açıklamaları ile hafızalara kazınan Yargıçlar Sendikası (YARSAV) eski Başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu’un kokuşmuş zihniyeti yeniden hortladı. 23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 54 oy oranı ile kazanması sonrası yeniden kafasını kuyudan çıkaran Eminağaoğlu, aklınca muhafazakar vatandaşlar ile dalga geçti.
Yüzde 54 şımarıklığı tavan yaptı
Bir dönem, “Gün yönetimi ele geçirme günüdür!” sözleriyle darbe çağrısı yaparak vesayetçi ve darbeci zihniyet temsilcisi olduğunu çekinmeden ifşa eden Eminağaoğlu, sandıktan İmamoğlu’nun yüzde 54 oy oranı ile galip ayrılmasını fırsat bilerek şımarıklığa başladı. Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından, yayınladığı sözde bir karikatürde İslam’ın emrettiği giyim tarzını hedef aldı. Geçtiğimiz yıllarda başörtülüleri aşağılayan Eminağaoğlu’nun şimdi de ‘karikatür’ adı altında Müslüman hanımların giyimi üzerinden muhafazakar vatandaşlara saldırması, her fırsatta ‘özgürlük’ kavramında dem vuran Laikçi Kemalist yobaz zihniyetin, samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya çıkardı.
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