Emin Özkurt kimdir nereli kaç yaşında? Emin Özkurt hayatı, biyografisi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'da ve de EuroLeague Tahkim Kurulu'nda tek Türk yargıç olarak ülkeyi uluslararası alanda temsil eden Emin Özkurt kimdir, nereli kaç yaşında?

Emin Özkurt kimdir?

1979 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Yüksek Lisans eğitimi için İngiltere'ye gitti. Manchester Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisansı yaptı ve "Telekomünikasyon Hukuku" üzerine tezini sundu. Spor Hukuku alanındaki çalışmalarıyla uzun yıllardır tanınan ve pek çok önemli kulübün, sporcunun ve federasyonun ulusal ve de uluslararası düzeyde hukuk danışmanlığını yürüten Özkurt, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'da ve de EuroLeague Tahkim Kurulu'nda tek Türk yargıç olarak ülkemizi uluslararası alanda temsil ediyor.