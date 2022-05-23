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Biyografi Emin Özkurt kimdir nereli kaç yaşında? Emin Özkurt hayatı, biyografisi
Biyografi

Emin Özkurt kimdir nereli kaç yaşında? Emin Özkurt hayatı, biyografisi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul'da partisinin yeni üyelerine rozetlerini taktı. İYİ Parti’ye katılan isiler arasında Ahmet Zeki Üçok, Gözde Sazak ve Emin Özkurt de yer aldı. Peki Emin Özkurt kimdir, nereli? Emin Özkurt kaç yaşında? Emin Özkurt mesleği nedir, hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı? İşte Emin Özkurt’ün hayatı, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 09:30:00 -
Emin Özkurt kimdir nereli kaç yaşında? Emin Özkurt hayatı, biyografisi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'da ve de EuroLeague Tahkim Kurulu'nda tek Türk yargıç olarak ülkeyi uluslararası alanda temsil eden Emin Özkurt kimdir, nereli kaç yaşında?

Emin Özkurt kimdir?

1979 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Yüksek Lisans eğitimi için İngiltere'ye gitti. Manchester Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisansı yaptı ve "Telekomünikasyon Hukuku" üzerine tezini sundu. Spor Hukuku alanındaki çalışmalarıyla uzun yıllardır tanınan ve pek çok önemli kulübün, sporcunun ve federasyonun ulusal ve de uluslararası düzeyde hukuk danışmanlığını yürüten Özkurt, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'da ve de EuroLeague Tahkim Kurulu'nda tek Türk yargıç olarak ülkemizi uluslararası alanda temsil ediyor.

 

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