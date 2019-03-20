Emin Grup’tan Kudüs Gecesi! Ümmet için birlik ve diriliş mesajı

Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV) ve Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği'nin (UKEAD) Emin Grup’un sponsorluğunda Sefaköy Evimevim Konferans Salonunda gerçekleştirilen ”Ümmetin Birlik ve Diriliş Günü Kudüs” programında, Ümmetin İslam dünyasının sıkıntılarını kendisine dert edinmesi gerektiği, her iki kuruluşun da bu konuda çalışmalar yaptığı vurgulandı.

HAGEV ve UKEAD “Hepimiz Meryemiz” projesi kapsamında Kudüs Gecesi düzenledi. HAGEV ve UKEAD ortaklığında tertip edilen “Ümmetin Birlik ve Diriliş Günü Kudüs” isimli program “Hepimiz Meryemiz” projesine destek sağlamak ve fakındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi. Emin Grup’un sponsorluğunda Sefaköy Evimevim Konferans Salonunda gerçekleştirilen organizasyonun ilk bölümünde Kuran-ı Kerim tilaveti ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın gönderdiği mektup okundu.

Hepimiz Meryemiz

Etkinlikte konuşan UKEAD Başkanı Ayşegül Bayıcı, dünyanın en eski şehirlerinden birinin Kudüs olduğunu belirterek; “Üç ilahi din için önemli ve kutsal mekânları içinde barındırmaktadır” dedi. “Kudüs tarih boyunca barış, mukaddesat, selamet anlamlarına gelen isimleri taşımış insanlığın ortak mirası olmuştur’’ diyen Bayıcı, ‘’Fakat günümüzde büyük bir işgal ve zulüm altındadır. Hz. Meryem’in Kudüs’e adanmışlığından dolayı çektiği sıkıntıları bugün onun varisleri olan Kudüslü kadınlar yaşamaktadır. Bizler Kudüslü kardeşlerimize umut olmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için “Hepimiz Meryemiz” projesini başlattık ve çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Örnek peygamber annesi

Kudüs ziyaretinde Hazreti Meryem yürekli pek çok kadın gördüğünü anlatan HAGEV Başkanı Pınar Üstün ise “Hz. Meryem tek başına zulmün karşısında dimdik duran, bu anlamda Filistinli kadınlara örnek olduğu gibi, tüm müslüman kadınlara örnek bir peygamber annesi... Mescidi Aksa’yı yalnız bırakmamak için -Hz. Meryem’in (a.s) Mescidi Aksa’nın hizmetine adanmışlığı gibi- 24 saat nöbet tutan Filistinli kadınlar, kalbime attıkları tohumla; Kudüs’ü yalnız bırakmamamız gerektiği duygusunu yeşerttiler. Filistinli kadınların da işgal kuvvetlerine karşı tüm inanç ve samimiyetleriyle mücadele ettiklerine şahit oldum. Bu zulümleri güçlü olursak durdurabiliriz. Güçlü olmak için birlik olmak gerekir. Güçlü olmak, çalışmakla ve ekonomik olarak büyümekle elde edilir” şeklinde konuştu.

Eminevim’den destek

Emin Grup Yönetim Kurulu Danışmanı Nihat Eren ise yaptığı konuşmada, şirket olarak, İslam halklarının hassasiyetlerini sosyal etkinliklerle kamuoyuna taşıdıklarını anlatarak, şunları kaydetti: “Bu anlamlı toplantıya katılarak verdiğiniz destek bizleri ve Kudüslü dostlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Üzülerek söylüyorum ki, bu kutlu beldenin bugünkü hali Türk Milleti olarak bizlerin kanayan yarasıdır. Yabancı güçlerin tasallutu altında inleyen ve bizar olan Kudüs halkına her zaman el uzatmak bizim İslami ve insani vazifemiz olmuştur. Bizler Eminevim, Emin Grup olarak sosyal etkinliklerde aziz milletimizin ve İslam halklarının hassasiyetlerini kamuoyuna taşımış, kendimize dert edinmişizdir. İnşaallah bu toplantıda terennüm edilenler, âlemlerin rabbi tarafından dua kabul edilir.”

3 isim Kudüs yolcusu

Programa işgalci İsrail güçleri tarafından vurulan ve tedavi edilmek için İHH tarafından Türkiye’ye getirilen Kudüslü Mariam Fareed Aeo Mattar de katıldı. Kudüs’le ilgili şiirlerin de seslendirildiği gecede Kudüs ve Filistin tarihi ile ilgili sunumlar da yapıldı. Gecenin sonunda ise; katılanlar arasından Eminevim’in Kudüs’e göndereceği üç isim yapılan çekilişle belirlendi.