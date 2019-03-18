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Emin Grup’tan Kudüs Gecesi

HAGEV ve UKEAD ortaklığında "Ümmetin Birlik ve Diriliş Günü Kudüs" isimli program Emin Grup’un sponsorluğunda gerçekleştirildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:45
Emin Grup’tan Kudüs Gecesi

HAGEV ve UKEAD ortaklığında "Ümmetin Birlik ve Diriliş Günü Kudüs" isimli program Emin Grup’un sponsorluğunda gerçekleştirildi.


Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV) ve Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) "Hepimiz Meryemiz" projesi kapsamında Kudüs Gecesi düzenledi.


HAGEV ve UKEAD ortaklığında tertip edilen "Ümmetin Birlik ve Diriliş Günü Kudüs" isimli program hayli ilgi gördü. "Hepimiz Meryemiz" projesine destek sağlamak ve fakındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen gece, Emin Grup’un sponsorluğunda Sefaköy Evimevim Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan gece AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın gönderdiği mektup’un okunması ile devam etti.


Etkinlikte açılış konuşması yapan UKEAD Başkanı Ayşegül Bayıcı, dünyanın en eski şehirlerinden birinin Kudüs olduğunu belirterek; "Üç ilahi din için önemli ve kutsal mekanları içinde barındırmaktadır" dedi.


Bayıcı, gecede yaptığı konuşmasında; "Kudüs tarih boyunca barış, mukaddesat, selamet anlamlarına gelen isimleri taşımış insanlığın ortak mirası olmuştur. Fakat günümüzde büyük bir işgal ve zulüm altındadır. Hz. Meryem’in Kudüs’e adanmışlığından dolayı çektiği sıkıntıları bugün onun varisleri olan Kudüslü kadınlar yaşamaktadır. Bizler Kudüslü kardeşlerimize umut olmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için "Hepimiz Meryemiz" projesini başlattık ve çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.


Kudüs ziyaretinde Hazreti Meryem yürekli pek çok kadın gördüğünü anlatan HAGEV Başkanı Pınar Üstün ise; "Hz. Meryem tek başına zulmün karşısında dimdik duran, bu anlamda Filistinli kadınlara örnek olduğu gibi tüm Müslüman kadınlara örnek bir peygamber annesidir. Mescidi Aksa’yı yalnız bırakmamak için -Hz. Meyrem’in Mescidi Aksa’nın hizmetine adanmışlığı gibi- 24 saat nöbet tutan Filistinli kadınlar, kalbime attıkları tohumla; Kudüs’ü yalnız bırakmamamız gerektiği duygusunu yeşerttiler. Filistinli kadınların da işgal kuvvetlerine karşı tüm inanç ve samimiyetleriyle mücadele ettiklerine şahit oldum. Bu zulümleri güçlü olursak durdurabiliriz. Güçlü olmak için birlik olmak gerekir. Güçlü olmak, çalışmakla ve ekonomik olarak büyümekle elde edilir" şeklinde konuştu.


Emin Grup Yönetim Kurulu Danışmanı Nihat Eren ise yaptığı konuşmada, şirket olarak, İslam halklarının hassasiyetlerini sosyal etkinliklerle kamuoyuna taşıdıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Bu anlamlı toplantıya katılarak verdiğiniz destek bizleri ve Kudüslü dostlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Üzülerek söylüyorum ki, bu kutlu beldenin bugünkü hali Türk Milleti olarak bizlerin kanayan yarasıdır. Yabancı güçlerin tasallutu altında inleyen ve bizar olan Kudüs halkına her zaman el uzatmak bizim İslami ve insani vazifemiz olmuştur. Bizler kurum olarak sosyal etkinliklerde aziz milletimizin ve İslam halklarının hassasiyetlerini kamuoyuna taşımış, kendimize dert edinmişizdir. İnşallah bu toplantıda terennüm edilenler, alemlerin Rabbi tarafından dua kabul edilir."


Programa işgalci İsrail güçleri tarafından vurulan ve tedavi edilmek için İHH tarafından Türkiye’ye getirilen Kudüslü Mariam Fareed Aeo Mattar de katıldı.


Matter, programda yaptığı konuşmasında; "Kudüs davası sadece Filistinlilerin değil bir ümmetin, tüm Müslümanların davasıdır. Gazze’de Kudüs’te tüm Filistin topraklarında vahşi bir zulüm hüküm sürmektedir ama Allah’a hamd olsun ki bizler davamızdan ve topraklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz tüm Müslümanların destekleri ile haklı ve onurlu özgürlük mücadelemizde bir gün zafere ulaşacağız. Allah inanlarla birliktedir" sözlerini kullandı.


Matter, Türk halkına Kudüs ve Filistin için verdikleri destekten dolayı tüm Filistin halkı adına teşekkür etti.


Kudüs’le ilgili şiirlerin de seslendirildiği gecede Kudüs ve Filistin tarihi ile ilgili sunumlar yapıldı. Gecenin sonunda ise; katılanlar arasından Eminevim’in Kudüs’e göndereceği üç isim yapılan çekilişle belirlendi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:45
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