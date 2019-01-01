Emin Grup piyasaya ayda 200 milyon lira nakit akışı sağlıyor

Türkiye’nin en güçlü gayrimenkul şirketlerinden biri olan Emin Grup, 28 yıllık tecrübesini geride bırakırken 135 bin aileyi ev veya otomobil sahibi yaptı. Bin 300 çalışanla büyük bir aile olduklarını söyleyen Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, “Hiçbir şey güven kadar güçlü değildir. Biz bir ailenin en önemli yapı taşını birlikte inşa ettik. Geçmişten günümüze en az sizler kadar bize güven duyan ve bu vesile ile tanıştığımız 135 bin ailemiz bulunuyor. Her ay 5 bin yeni aile ile tanışıyoruz’’ dedi. Faizsiz bir sistem kurarak yepyeni bir sektörün oluşmasına vesile olduklarını belirten Üstün, Emin Grup olarak 2019 yılında yüzde 50 büyüme hedeflediklerini söyledi. Üstün şöyle devam etti: “Bu yıl içerisinde 2018 yılından da bereketli ve hızlı aksiyon alacağımız bir yapılanmaya gitmeyi hedefliyoruz. Her ay yaklaşık 1800 teslimat gerçekleştiriyoruz ve bu teslimatlar ile piyasaya 200 milyon lira nakit akışı sağlıyoruz. Aynı zamanda 105 bini aşan aktif müşteri sayımız ile sektörün ve pazarın lideriyiz” dedi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün de şu mesajları verdi: “28 yıl önce Eminotomotiv olarak Elbirliği Sistemi’ni kurduğumuzda, bu sistemin milletin önemli sorunlarına çare olacağını düşündük ve inandığımız işi başardık. Şirketimizin bugünkü başarısının arkasında sizler gibi samimi ve başarılarını şirkete yansıtan bir kadro bulunuyor. Emin Grup bünyesine dahil olan her insan, bizim için kıymetlidir ve hep öyle kalacaktır. İlk günkü heyecan, azim ve enerjinizin, hayatınız boyunca devam etmesini diliyorum. Bu yolculukta emek ve katkılarıyla rol alan siz değerli yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

Bu arada “2019 Başarı Ödülleri Gecesi” kapsamında üçüncüsünün düzenlediği etkinlikte; 5, 10, 15, 20 ve 25 yılı geride bırakan ve yüksek performans gösteren çalışanlarını ödüllendirdi.