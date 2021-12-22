Dediğin olmazsa, eşek gibi anırır mısın Emin!

AK Parti Hükümeti, "Paradan altı sıfır atacağız" vaadinde bulunduğunda, "Yapsınlar, Taksim Meydanı'nda eşekler gibi anırırım" diyenlerle iş tutan ve "Atamazlar, atarlarsa özür dilerim" sözü veren Emin Çölaşan, yine tükürdüğünü yalamak zorunda kalabileceği bir yazı yazdı. Sözcü'deki köşesinde ekonomistliğe soyunan Çölaşan, dövizin tekrar çıkacağını ileri sürüp, market fiyatlarının ve enflasyonun ise düşmeyeceğini iddia etti. İşte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dövizi tepetaklak ederek "yerinden zıplattığı" Çölaşan'ın kehanetlerle dolu yazısı:

"Sevgili okurlarım, dünya liderimizin Bakanlar Kurulu sonrasında yapacağı önemli konuşmayı izlemek için önceki gece evdeyim.

Kulağım televizyonda…

Bakalım neler diyecek neler!

Önündeki elektronik aygıttan okumaya başladı ama işin sonunu nasıl getirecek bilinmiyor.

Onu dinlerken içim geçmiş, yarı uykulu yarı uyanık durumdayım.

Bir ara kulağıma bir şeyler çalındı.

“Türkiye'de döviz kıtlığı yok, döviz bolluğu var” diyordu!

Aniden “Allaaah” diye bağırıp yerimden zıplamışım.

Acaba yanlış mı duydum, yoksa kafayı mı sıyırdım!

★★★

Abicim nasıl olur!..

Madem bolluğu var, o halde döviz fiyatları nasıl oldu da böyle yükselişe geçti, Merkez Bankası bile bu açmazlara nasıl düştü?

Yoksa haftalar boyu yaşadıklarımız, milyonlarca insanımızın başına bela kesilen bir karabasan mıydı, kabus mu görmüştük?

Hayır, hepsi gerçekti.

Bunları düşündükçe yavaş yavaş kendime geldim, kafayı sıyırmadığımı anladım!

★★★

Kurlarda bir gecede böylesine bir düşüş düzgün koşullarda çalışan bir ekonomide asla ve kesinlikle normal değildir.

Böylesi, bu kadarı Afrika ülkelerinde bile olamaz.

(...)

Ortalıkta yanıtlanması gereken önemli bir soru daha var…

Döviz fiyatlarında dün yaşanan düşüş devam eder mi?

Hayır, etmeyecek.

Belki bir süre böyle düşük kalacak ama eninde sonunda yine yükselişe geçecek.

★★★

Sorulardan devam ediyorum. Diyelim ki düşüş devamlı oldu.

Son aylarda ve haftalarda fiyatların nasıl jet gibi hızla arttığına, enflasyonun nasıl zıpladığına hepimiz tanık olmadık mı?

O fiyat artışlarının önemli bir bölümü döviz kurlarından kaynaklanmadı mı?

O halde yapılan zamlar ne olacak?

İktidarın gücü zamları geri aldırmaya yetecek mi?

Yetmeyecek.

Fazla ayrıntıya girmeden sadece bir tek örnekten yola çıkıp soralım.

Akaryakıt zamları ne olacak, geri alacaklar mı?

Akaryakıt fiyatları düşecek mi, düşürüldüğü takdirde kalıcı olacak mı?

(...)

Tekrar söylüyorum…

Geçtiğimiz şu iğrenç vurgun ve kazıklama sürecinde iğneden ipliğe, akaryakıttan ekmeğe, sütten peynire, yağdan domatese, ilaçtan araba fiyatlarına kadar her mal ve hizmete zamlar geldi.

Bu zamları geri aldırmaları acaba mümkün olacak mı?

Ama polisiye önlemlerle geçici olarak değil, ekonominin kuralları içerisinde ve kalıcı olarak…

En önemli sorulardan biri budur.

Anlamayan ve üzerine alınmak istemeyenler için bir kez daha basitçe sorayım:

Enflasyon düşecek mi kardeşim, hayat biraz olsun ucuzlayacak mı?"