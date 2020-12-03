Emin Akbaşoğlu'ndan taciz tepkisi: CHP Dallas'a dündü diyorlar

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu CHP'deki taciz iddialarına sert tepki göstererek 'Bu konuyla ilgili eski yöneticilerin sözlerine lütfen bugünkü medyadan bakın. Cinsel taciz ve tecavüzle ilgili ben bir şey söylememiştim ama siz bu konuya çektiğiniz için söylemek zorundayım. Eski Esenler İlçe yöneticileri cinsel tacizde CHP Dallas'a dündü diyorlar' dedi.