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Gündem Emin Akbaşoğlu'ndan taciz tepkisi: CHP Dallas'a dündü diyorlar
Gündem

Emin Akbaşoğlu'ndan taciz tepkisi: CHP Dallas'a dündü diyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan cinsel taciz olayıyla iligili olarak Meclis'te konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Eski Esenler İlçe yöneticileri cinsel tacizde CHP Dallas'a dündü diyorlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:30:00 - 2020-12-03 23:46:12

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu CHP'deki taciz iddialarına sert tepki göstererek 'Bu konuyla ilgili eski yöneticilerin sözlerine lütfen bugünkü medyadan bakın. Cinsel taciz ve tecavüzle ilgili ben bir şey söylememiştim ama siz bu konuya çektiğiniz için söylemek zorundayım. Eski Esenler İlçe yöneticileri cinsel tacizde CHP Dallas'a dündü diyorlar' dedi.

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